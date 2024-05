Immobilier Levallois : Le château du XIXe bientôt transformé en un espace de séminaires et réunions d’entreprise

Le château de Levallois, qui abrita l’hôpital Franco-Britannique, sera bientôt un lieu dédié aux séminaires d’entreprises. Il accueillera exclusivement des réunions et des événements de plus de 100 personnes

Comet, le spécialiste des espaces de bureaux et de réunions dans des lieux atypiques, dévoile un projet ambitieux : l’aménagement du château de Levallois, la propriété du Hertford British Charitable Fund, une association à but non lucratif qui, depuis plus de cent ans, poursuit l’œuvre de Sir Richard Wallace, philanthrope britannique.

Respecter le caractère unique de l’édifice

Le projet vise à transformer cet édifice – dont la façade est classée monument historique – en un espace dédié exclusivement aux réunions et événements d’entreprise. Cet aménagement mettra en valeur le patrimoine du château, tout en le configurant pour accueillir des événements professionnels.

« Le projet de rénovation ne modifiera pas l’architecture historique. Chaque événement organisé sera conçu pour mettre en valeur et respecter son caractère unique » explique-t-on chez Comet.

Un site dédié aux grands événements d’entreprise

Conçu pour des séminaires au vert, le château de Levallois permettra d’organiser des événements d’entreprise, sans les complexités économiques et environnementales des séminaires traditionnels, évitant ainsi les frais et difficultés occasionnés par l’organisation de nuitées et de transports prolongés.

Le lieu offrira un espace vaste avec des extérieurs attrayants, idéaux pour des événements qui nécessitent une ambiance exceptionnelle.

Comet brillait jusqu’alors dans des bâtiments haussmanniens ou des tours contemporaines

Le château de Levallois, construit en 1877 par l’architecte Ernest-Paul Sanson, présentera une nouvelle facette de la diversité architecturale des espaces Comet. L’entreprise comptait jusqu’alors des surfaces au sein de bâtiments haussmanniens, de tours contemporaines de La Défense, d’immeubles du Sentier ainsi que d’anciennes installations industrielles.

« Après le succès du projet Comet Arboretum, inauguré fin 2023 et situé hors du Quartier Central des Affaires (QCA) à Nanterre, ce nouveau projet démontre de nouveau la capacité de Comet à offrir des expériences uniques et dépaysantes aux portes de Paris », conclue-t-on chez Comet.

Les revenus dégagés par le HBCF serviront à continuer de verser des subventions aux associations et aux autres œuvres caritatives qui font perdurer l’œuvre de Sir Wallace en France en venant en aide aux personnes qui ont un lien avec la Grande Bretagne, dont le bien-être est menacé ou qui se trouvent en grande difficulté.

Source : Comet