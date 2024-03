Immobilier de bureaux et événementiel corporate : Dans un marché en crise, Comet s’adapte et s’étend

Le site leader de l’immobilier de bureaux et événementiel corporate, Comet s’adapte et étend son site historique. Au programme, grande salle de réunion et d’événements et terrasse extérieur.

A contre-courant du tout-distanciel et de la désertification des bureaux, Comet continue à maximiser son taux d’occupation grâce à ses environnements adaptés à une approche hybride, faisant la part belle aux temps collectifs. Le leader français des salles de réunions et d’événements adapte et agrandit son site historique – Comet Ternes, inauguré à Paris 17e en 2017 – pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises en matière de tiers lieux et d’organisation d’événements.

Avec la création d’un étage supplémentaire et des capacités d’accueil revues à la hausse, l’extension de Comet Ternes vient encore accroître la surface totale opérée par l’entreprise (400.000m2) et témoigne d’une demande croissante de la part des entreprises pour l’hybridation et la flexibilité en matière d’usages et d’espaces de travail.

La transformation du premier lieu historique de Comet, illustration de la trajectoire de l’entreprise

Premier site lancé par Comet à sa création, Comet Ternes (Paris 17e) a ouvert ses portes en 2017 et proposait alors une nouvelle expérience de réunions et séminaires, dans un espace design enrichi d’une large palette de services : traiteur, snacking, assistance technique, sessions de wellness, etc.

7 ans plus tard, les nouveaux usages en matière de réunions, d’événements d’entreprise et de travail hybride ont validé la vision de Comet. L’entreprise a en effet ouvert au total 13 adresses (11 à Paris, 1 à Bruxelles et 1 à Madrid, et vient d’annoncer une croissance de 30 % de son chiffre d’affaires en 2023, prouvant ainsi la pertinence de son modèle et son identité visionnaire déjà perceptible à Comet Ternes. Son expertise en matière de réunions, d’événements et de travail hybride est désormais reconnue et son offre historique s’est enrichie d’autres offres complémentaires (Comet Workplaces, Comet Hospitality).

Fermé pour travaux depuis le 20 décembre 2023, Comet Ternes ouvrira à nouveau et progressivement ses portes de mars à mi-mai 2024. Les clients pourront toujours y trouver le design d’intérieur d’origine inspiré de l’ambiance spatiale, clin d’œil à l’identité de Comet.

Pour Victor Carreau, cofondateur et CEO de Comet, le nouveau visage de Comet Ternes marque aussi une nouvelle étape de croissance du spécialiste du travail hybride : « Investir dans l’extension d’un site est déjà un signal très positif. Mais investir dans l’extension de notre tout premier site ouvert en 2017, au lancement de Comet, c’est aussi tout un symbole. Non seulement cela signifie que notre parc performe et s’étend, mais aussi que nous appliquons une logique d’amélioration continue pour toujours mieux satisfaire nos clients. Historiquement concentrés sur la réunion, nous embrassons depuis plusieurs années le segment de l’événementiel d’entreprise et ce nouveau visage de Comet Ternes traduit désormais la maturité de notre réponse à ce besoin en croissance constante. »

Comet Ternes : des espaces retravaillés et agrandis pour répondre aux nouveaux usages induits par l’essor du travail hybride

Avec un étage supplémentaire, Comet Ternes passe d’une superficie de 1 475 à 1 616 m², et pourra accueillir au total jusqu’à 299 personnes contre 199 auparavant sur les 3 niveaux historiques.

Comet Ternes avant travaux : 1475 m², pour une capacité de 199 personnes sur 3 étages. L’adéquation aux nouveaux usages a été totalement repensée.

Le 3e étage récemment ajouté à la surface Comet inclut une salle de réunion de 193 m² et une terrasse de 50 m² privatisables par la clientèle. Les espaces du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages seront quant à eux adaptés aux nouvelles exigences liées à l’organisation des flux.

Comet Ternes et ses nouveaux espaces : 1616 m² sur 4 étages, avec une salle de réunion de 193 m² pour une jauge maximale de 299 personnes. Au total, 10 salles modulables et 1 espace extérieur de 50 m2, pour organiser des réunions et événements d’entreprise en plein Paris.

Nouveaux usages, nouveaux espaces

La nouvelle physionomie de Comet Ternes, jusqu’ici le plus petit site du parc Comet, illustre la dynamique d’innovation constante de l’entreprise en matière de travail hybride. Alors que la plupart de leurs équipes peuvent désormais parfaitement travailler en distanciel, les entreprises expriment le besoin de ritualiser des temps collectifs en présentiel afin de favoriser la circulation d’information, le développement de la culture et la fidélisation des salariés. Pour ce faire, ces entreprises cherchent notamment à réunir des groupes de centaines de salariés, et ce dans des lieux stimulants, qui favorisent pleinement la sociabilisation et la coopération. Cela exige des espaces plus vastes, bien localisés, très bien équipés et une offre servicielle de qualité.

Adresse : 8-10, Rue Torricelli – 75017 Paris

Source : Comet