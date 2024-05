Immobilier Paris : Un arbre parisien sur quinze est un arbre Paris Habitat

Premier bailleur de la ville de Paris, Paris Habitat est aussi un acteur majeur de la végétalisation urbaine. L’office prévoit de développer les îlots de fraîcheur et porte des objectifs de plantation ambitieux pour fournir à ses locataires des espaces de vie plus verdoyants et propices à la convivialité.

Face aux défis posés par les vagues de chaleur urbaine, Paris Habitat a pris des mesures innovantes pour créer des environnements plus agréables. En tant que premier bailleur de la ville de Paris, l’Office s’est engagé pour le développement de la nature en ville et une gestion durable et écologique. Déjà signataire de la charte Paris Action Climat, Paris Habitat a adopté en 2021 son Plan nature en ville.

Celui-ci prévoit de développer les îlots de fraîcheur et porte des objectifs de plantation ambitieux. Il met également en place des mesures de protection d’un parc arboré qui représente 1 arbre parisien sur 15. Associant également les locataires, ce plan vise à améliorer leur qualité et cadre de vie et, dans le contexte des vagues de chaleur estivale, leur confort.

Un programme ambitieux pour améliorer le cadre de vie des locataires

La végétalisation du patrimoine de Paris Habitat offre de nombreux avantages aux habitants. Elle améliore la qualité de l’air, réduit la chaleur urbaine, favorise la biodiversité et crée des espaces de détente et de convivialité pour les habitants.

Les îlots de fraîcheur sont des espaces spécialement conçus pour offrir des zones de confort thermique pendant les périodes de grande chaleur. Ces espaces sont équipés de différents aménagements visant à réduire la température ambiante et à fournir un refuge rafraîchissant ouvert sur son quartier pour les habitants.

« Les îlots de fraîcheur sont une réponse concrète pour la qualité du cadre de vie des locataires. Au-delà des améliorations que nous apportons aux logements à travers des opérations de réhabilitation ou d’entretiens courants, ce sont les conditions d’habitation qui au sens large, sont adaptées grâce au soin accordé aux espaces extérieurs de nos résidences » explique, Cécile Belard du Plantys, Directrice Générale de Paris Habitat.

Les toitures végétalisées : une barrière thermique efficace

Les toitures végétalisées, également connues sous le nom de toits verts, sont des installations qui consistent à recouvrir les toits de bâtiments avec des couches de substrat végétal, de plantes et parfois d’autres éléments comme des systèmes de drainage et d’irrigation. Les toitures végétalisées agissent comme une barrière thermique, elles absorbent une partie des eaux de pluie, améliorent la biodiversité et apportent une touche esthétique aux bâtiments.

L’agriculture urbaine : la possibilité pour les locataires de cultiver leurs propres fruits, légumes et herbes aromatiques

Paris Habitat s’engage également dans le domaine de l’agriculture urbaine, une pratique consistant à cultiver des fruits, des légumes et d’autres cultures comestibles en milieu urbain. Paris Habitat encourage la création de jardins partagés et de potagers communautaires au sein de ses résidences. Ces espaces verts offrent aux locataires la possibilité de cultiver leurs propres fruits, légumes et herbes aromatiques.

Paris Habitat s’inscrit dans le programme des Parisculteurs porté par la Ville en mettant à disposition des lauréats des espaces dédiés afin de développer l’agriculture en ville. À ce titre, le toit de la résidence Salamandre (20e) accueille un site d’agriculture urbaine aux côtés des jardins partagés tenus par les locataires de la résidence. À noter également qu’un nouvel espace situé au sein de la résidence Fréderic Lemaitre vient d’être livré.

Des experts de la végétalisation urbaine au service de Paris Habitat

Paris Habitat s’appuie sur sa régie des espaces verts. Unique bailleur parisien à en disposer, elle est composée de 54 collaborateurs officiant comme jardiniers, élagueurs, maçons du paysage et managers. Ils veillent à rendre les environnements urbains plus agréables grâce à des techniques adaptées pour la gestion écologique et durable du patrimoine.

« Le jardinier n’est pas que jardinier, il est aussi spécialiste de la biodiversité, il a été formé pour cela. Il est donc le mieux placé pour la faire revenir dans l’espace dont il a la charge », précise Christophe Davalo, chef de service à la régie espaces verts de Paris Habitat.

Paris Habitat en chiffre : Le saviez-vous ?

1 arbre parisien sur 15, en dehors des bois de Vincennes et de Boulogne, est planté dans le patrimoine de Paris Habitat.

54 collaborateurs officient comme jardiniers, élagueurs, maçons du paysage et managers.

108 hectares de surfaces végétalisées de Paris Habitat.

13 090 arbres sur le patrimoine de Paris Habitat.

70 000 m² de surfaces bâties végétalisées.

17 sites labelisés Eco-jardin.

80 jardins partagés sur l’ensemble du patrimoine.

14 000 m² d’espaces verts gérés par les habitants.

12 sites d’agriculture urbaine, installés ou en cours d’installation.