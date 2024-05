Pros de l’immo : La Boîte Immo intègre l’IA à ses outils pour accroître votre efficacité

L’intelligence artificielle trouve progressivement sa place dans le secteur de l’immobilier. La Boîte Immo accompagne donc la digitalisation de la profession en l’associant à ses outils métier : Hektor Voice, le nouvel assistant virtuel du logiciel de transaction Hektor et Smartpix, l’application qui améliore les photos immobilières avec le home staging virtuel.

L’objectif est clair : démocratiser l’Intelligence Artificielle auprès des agents immobiliers indépendants et leur permettre d’accélérer leur croissance.

Hektor Voice, le 1er assistant virtuel intelligent intégré à un logiciel de transaction

La Boîte Immo mobilise ses savoir-faire au service d’une vision augmentée du métier d’agent immobilier et lance le 1er assistant virtuel des agents immobiliers, Hektor Voice.

« Depuis 15 ans, nous soutenons la transformation digitale du secteur en fournissant des outils conçus pour accroître l’efficacité des agents immobiliers. Aujourd’hui, nous sommes à une étape clé de l’évolution du métier. Notre approche doit nécessairement inclure l’Intelligence Artificielle. C’est pourquoi nous l’avons intégrée à notre logiciel de transactions Hektor, avec un assistant personnel intelligent qui les accompagne dans leurs tâches quotidiennes », déclare Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo.

Disponibles sur desktop et sur l’application mobile, les fonctionnalités intelligentes d’Hektor Voice ont donc été conçues pour simplifier les tâches chronophages et se concentrer sur l’essentiel. Il n’est désormais plus nécessaire de rentrer au bureau pour remplir toutes les démarches de sortie de visite. Hektor Voice accompagne les professionnels nomades et leur permet de créer un bien, une annonce, un contact, de gérer les rendez-vous mais aussi d’envoyer des mails, le tout facilité par la commande vocale.

Hektor Voice puise également dans l’IA une force conseil inédite sur le marché. L’assistant virtuel est capable de répondre aux questions des agents immobiliers d’ordre juridique ou réglementaire. Les réponses sont instantanées et vérifiées. Il joue ainsi pleinement son rôle de facilitateur pour le professionnel.

« Avec l’intelligence artificielle, nos clients sont appelés à transformer leurs méthodes de travail. En leur offrant un accès facilité à une information enrichie, elle révolutionne la manière dont ils interagissent avec leurs clients, gèrent leurs biens et dirigent leur activité. Pour réussir désormais, les agents immobiliers devront, certes compter sur leur expertise métier, mais également embrasser la puissance de l’IA », explique Olivier Bugette.

Smartpix met l’IA au service de l’accélération des ventes

Sur un marché où les stocks augmentent (+32% au 1er trimestre par rapport au T4), la concurrence entre les biens est accrue. En effet, parmi la multitude d’annonces, les photos représentent un critère prioritaire de sélection. Cependant, présenter un bien en cours de rénovation ou nécessitant une dépersonnalisation peut rendre la tâche plus difficile pour l’agent.

Pour répondre à cette problématique, La Boite Immo a développé Smartpix. Héritage de son application PixHDR, la dernière-née embarque deux fonctionnalités intelligentes :

La retouche photo : l’IA identifie automatiquement les zones à améliorer sur la photo et agit directement sur la résolution, la netteté ainsi que la couleur des images.

Le home-staging virtuel : l’IA transforme des espaces vides, en travaux ou à décorer en intérieurs chaleureux et modernes.

Ainsi, l’agent immobilier transforme ses biens pour les rendre attractifs auprès des acquéreurs potentiels. Ces derniers se projettent instantanément : une étape clé pour mener à bien la vente.

« En adoptant l’IA, les agents immobiliers ne se contentent pas d’améliorer leur productivité ; ils élèvent également le niveau de service offert à leurs clients, générant ainsi des expériences d’achat ou de vente plus fluides, transparentes et satisfaisantes », ajoute le CEO.

La volonté d’accompagner les évolutions du marché

« Il s’agit d’une transformation qui va bien au-delà de l’évolution naturelle de notre secteur. L’intégration de l’intelligence artificielle dans le métier des agents immobiliers représente une opportunité de croissance réelle et palpable. Dans un marché très concurrentiel, elle donne une longueur d’avance à ceux qui font le choix de l’innovation pour se démarquer. Nous croyons fermement que c’est en embrassant ces avancées technologiques que nous pouvons aider nos clients à prospérer dans un marché en perpétuelle évolution », conclut Olivier Bugette.