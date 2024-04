Michaël Benchabat est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président fondateur du réseau de mandataires MeilleursBiens livre son regard sur les dernières avancées du logiciel de transaction Néo.

La rédaction d’annonces, le home staging et maintenant le rapprochement

L’innovation ne s’arrête jamais chez MeilleursBiens. Après avoir développé Néo, un logiciel de transaction intégrant l’IA de ChatGPT pour la rédaction d’annonces, l’équipe de Mickaël ne s’est pas arrêtée là. « Nous avons intégré le homestaging avec de l’IA, et maintenant, nous proposons une nouvelle brique technologique qui va révolutionner la façon dont les agents immobiliers rapprochent les demandes des clients avec les biens disponibles, » explique Michaël Benchabat.

Cette avancée technologique est-elle une réponse aux besoins actuels des professionnels de l’immobilier? Assurément. « Avec cette technologie, nos agents peuvent scanner efficacement l’ensemble du marché immobilier, professionnel et particulier, pour trouver la correspondance parfaite entre les biens et les demandes des acheteurs« , ajoute-t-il.

Les temps sont durs, le marché de l’immobilier est volatile et les agents doivent s’adapter rapidement pour survivre et prospérer. « Nous nous battons beaucoup. C’est une période de grands défis mais aussi de grandes opportunités pour ceux qui adoptent les bons outils« , confie le président de MeilleursBiens.

199 euros par mois et 100% des honoraires pour l’agent immobilier

La crise actuelle pousse beaucoup d’agents à repenser leur modèle d’affaires. « Meilleurs Biens propose des solutions qui non seulement réduisent les coûts mais maximisent aussi les revenus. Nos agents touchent 100% de leur commission grâce à un modèle basé sur un abonnement mensuel. Cela leur permet de réduire considérablement leurs coûts opérationnels, précise Michaël Benchabat. Le tarif de cet abonnement est de 199 euros par mois, ce qui est une petite somme comparée aux avantages offerts.«

Et l’avenir? « L’IA va continuer à transformer le secteur. Nous avons intégré l’IA il y a plus de trois ans et elle a déjà permis de grandes avancées. Et il y a plus à venir. Bientôt, notre assistant virtuel Edouard connaîtra une évolution majeure.«

Pour ne rien rater de l’actualité immobilière, abonnez à la newsletter de MySweetImmo et à Mon Podcast Immo.