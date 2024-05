Immobilier Boulogne : « Un marché dynamique avec plus de biens à vendre et des prix en baisse »

Fabienne Herfray, directrice chez Vaneau Boulogne, décrypte les tendances du marché immobilier à Boulogne.

Le premier trimestre 2024 a été très dynamique pour notre agence Vaneau Boulogne avec de nombreuses offres reçues et des transactions abouties, avec des mois de janvier et mars particulièrement prolifiques. L’offre de biens est de plus en plus importante sur le marché, les acquéreurs disposent donc d’un large choix, et prennent le temps de comparer toutes les annonces.

Ils ont clairement repris la main sur le marché. La baisse des taux entamée récemment, combinée à une baisse des prix progressive crée des conditions positives et apporte un regain d’énergie à l’immobilier boulonnais. Nous le ressentons au niveau des estimations et des mandats qui repartent à la hausse par rapport à 2023.

8 900 €/m² dans le quartier Parchamp-Albert Kahn

La baisse des prix entamée depuis le début de l’année 2023 n’est pas encore terminée. Pour preuve, au premier trimestre 2024, le prix de vente moyen au sein de notre agence était de 8 950 €/m², soit une baisse de plus de 7% par rapport à 2023 sur la même période et de 2,8% en comparaison au dernier trimestre de l’année dernière. Dans notre arrondissement, les secteurs les plus demandé sont localisés, principalement, au Nord de la route de la Reine jusqu’au bois de Boulogne, et éventuellement les passages.



Les acquéreurs doivent compter environ 8 900 €/m² dans le quartier Parchamp-Albert Kahn. Dans le secteur Prince-Marmottan, nous observons au premier trimestre un prix aux alentours de 9 600 €/m². A Silly-Galliéni, le prix au mètre carré s’élève en moyenne à 8 000 €.

7 800 €/m² dans le secteur République-Point du jou

Au cœur du centre-ville et des quartiers Billancourt, Rives de Seine, le prix s’élève à 8 500 €/m². Enfin, nous remarquons que le prix au mètre carré est moins élevé dans le secteur République-Point du jour, à 7 800 €.

En revanche, les marges de négociations continuent d’augmenter. Par exemple, la moyenne était de 3,7% entre le prix du mandat et le prix d’acceptation de l’offre. Ce pourcentage était de 12% durant le mois de février, avant de baisser à 8,5% en mars.

Les biens situés en rez-de-chaussée et au premier étage délaissés

La clientèle de notre agence Vaneau Boulogne est majoritairement française, nous vendons peu aux acheteurs internationaux. Les biens les plus recherchés sont des résidences principales, il y a peu de pied-à-terre, et les prestations plébiscitées sont le calme, la luminosité, la présence d’un balcon et d’un parking ainsi que la qualité de l’isolation phonique et thermique. Les acheteurs rejettent systématiquement les biens situés en rez-de-chaussée et au premier étage, mais aussi les appartements sombres, bruyants, et avec un DPE classé F ou G.

Succession et divorce : les raisons de vendre

À l’image des acquéreurs, les vendeurs sont essentiellement français. Les raisons de vente de ces derniers sont notamment les successions et les divorces. Ils souhaitent également dégager des liquidités, soit pour léguer à leurs enfants, soit pour acheter une superficie plus importante.

Des raisons de rester optimistes quant aux perspectives du marché immobilier boulonnais

Le marché est aléatoire et irrégulier, il est difficile de se projeter. Le moindre peut avoir des impacts considérables. Le début d’année est marqué par de nombreuses vacances, puis les Jeux Olympiques viendront le pénaliser à nouveau, nous avons encore très peu de visibilité sur l’effet que cet événement aura sur notre activité, créant ainsi un climat d’incertitude, bien que le dynamisme du premier trimestre nous permet de rester optimistes quant aux perspectives du marché immobilier boulonnais.

Boulogne : Exemples de biens

Boulevard d’Auteuil – appartement de 158 m² – A vendre : 1 800 000 €

Appartement familial rénové avec vue sur la verdure et belles prestations. Il offre une grande pièce à vivre de 39 m², cuisine équipée dînatoire, 4 chambres, 2 salles de bains, cave et 2 places de parking extérieur.

Rue Diaz – maison de 245 m² – vendue : 9 000 €/m²

Maison de ville avec 2 terrasses de 74 et 23 m² avec appartement indépendant de 49.66 m² à rénover. Elle se compose d’un séjour de presque 50 m², salle à manger au toit cathédrale, cuisine, bureau, 4 chambres, de 3 pièces d’eau.