Immobilier Boulogne : Le nouveau siège social d’Apside fait la part belle à la convivialité

Quadrilatère signe la conception et l’aménagement du nouveau siège social d’Apside, situé à Boulogne. Ce projet ambitieux répond à la volonté du Groupe de réunir ses équipes dans un espace unique, favorisant le bien-être, la collaboration et l’éco-responsabilité.

Avec l’aménagement de son nouveau siège, le groupe Apside, acteur majeur du service informatique et du conseil en R&D, a souhaité regrouper ses équipes précédemment dispersées sur plusieurs sites parisiens. L’espace de 2 000 m² à Boulogne accueille entre 200 et 230 collaborateurs et incarne les valeurs d’entreprise qui reposent sur le partage, l’éco-responsabilité et l’humain.

Trois piliers et un impératif : la RSE

Dans le cadre de son projet visant à créer un environnement de travail moderne, fonctionnel et responsable, Apside a établi un cahier des charges articulé autour de trois principaux piliers : l’amélioration du bien-être des collaborateurs, l’éco-responsabilité et la création d’espaces propices au travail collaboratif.

Quadrilatère a été sélectionné par Apside en raison de l’importance que l’agence accorde à la RSE dans ses projets de conception et d’aménagement. Quadrilatère, qui est effectivement reconnue pour son expertise dans la création d’espaces de travail esthétiques, fonctionnels et respectueux de l’environnement, s’est distinguée en proposant notamment une politique de réemploi du mobilier et l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental.

À lire aussi Immobilier : Neyrat Immobilier opère un changement radical en faveur de la transition écologique

Un projet de conception pensé pour optimiser la convivialité et la cohésion des équipes

Le bâtiment se déploie sur plusieurs étages, offrant un agencement pensé pour optimiser la convivialité et la cohésion des équipes. Le rez-de-chaussée est un espace dédié à l’accueil des personnes externes et au recrutement avec 3 salles de réunion et une grande salle dédiée à la formation. Donnant sur un jardin, une tisanerie de 150 m² a été conçue pour encourager l’organisation d’événements par les collaborateurs. 4 étages supérieurs sont dédiés aux espaces de travail mêlant open space, bureaux fermés et salles de réunion. Une terrasse rooftop de 60 m², offrant une vue imprenable sur les toits de Boulogne-Billancourt et la place des Ailes et sa célèbre statue de Poséidon.

En trois mois, les équipes de Quadrilatère se sont attelées à une rénovation complète, incluant la remise à neuf des sols, la peinture, les revêtements muraux, l’installation de cloisons et de portes, ainsi que la réfection totale des systèmes électriques et de plomberie. Du côté du design et de l’agencement, un choix judicieux de matériaux et de couleurs a été opéré pour refléter fidèlement les valeurs et l’identité visuelle d’Apside.

Le rez-de-chaussée arbore fièrement les couleurs de l’entreprise, avec des nuances d’orange et de bleu, créant une atmosphère vibrante et accueillante. Pour les étages dédiés aux bureaux, l’ambiance se veut plus épurée, avec une moquette grise évoquant des nuages dans les espaces de travail, et des salles de réunion ponctuées de bleu, au mur et sur la moquette, et des parois en bois pour les casiers et les portes, qui ajoutent une chaleur naturelle à l’ensemble.

À lire aussi Immobilier Levallois : Le château du XIXe bientôt transformé en un espace de séminaires et réunions d'entreprise

50% de mobilier existant, tout en sélectionnant des matériaux éco-responsables pour les nouveaux aménagements

Le projet a été réalisé avec une très forte volonté de promouvoir le réemploi. Quadrilatère s’est efforcé de réutiliser 50% du mobilier existant, tout en sélectionnant des matériaux éco-responsables pour les nouveaux aménagements. Une attention toute particulière a été donnée à la végétalisation des espaces. Plutôt que de se tourner vers des solutions onéreuses ou peu écologiques, l’équipe a opté pour l’introduction de fleurs séchées parfumées.

« C’est avec un grand enthousiasme que nous vous ouvrons les portes de notre nouveau lieu de travail ! Ce déménagement ne se limite pas à un simple changement d’adresse. Il incarne la volonté résolue du groupe Apside de renforcer l’esprit d’équipe et de créer une dynamique de travail nouvelle et dynamique. En unissant ses forces dans ces nouveaux locaux, l’équipe est prête à écrire ensemble un nouveau chapitre passionnant de son histoire, où l’excellence et la réussite seront au rendez-vous », commente Mélissa Araoune, Responsable innovation et transformation chez Apside.

Source : Quadrilatère