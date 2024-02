Immobilier Boulogne-Billancourt : Une belle reprise inattendue de l’activité début 2024

A Boulogne-Billancourt, pour Vaneau, spécialisé depuis 50 ans dans la vente et la location de biens immobiliers de prestige en France, l’année 2023 a été très bonne et meilleure que l’année précédente avec une hausse de 16% du chiffre d’affaires, même si le marché s’est considérablement ralenti à compter de fin septembre. La fin d’année a été difficile, avec une nette baisse du nombre d’appels, et donc moins de visites et d’offres.

« Début janvier 2024, nous avons, à notre belle surprise, constaté une reprise inattendue, avec presque deux fois plus d’offres acceptées sur le début de mois que sur l’ensemble du quatrième trimestre 2023« , explique l’Agence Vaneau qui dresse un état du marché.

Un prix moyen à Boulogne de 9 537 €/m²

À Boulogne, le prix moyen était de 9 537 €/m² sur le 4ᵉ trimestre 2023, contre 10 109 €/m² sur la même période en 2022, soit une baisse de 5%. En revanche, les prix tendent à se stabiliser depuis le 2ᵉ semestre 2023.



Les prix moyens sur le secteur Boulogne Nord (Escudier, Fessart, Jean-Baptiste Clément) se situent à 9 500 €/m², ainsi qu’à proximité du centre commercial Les Passages. Dans le quartier Pointdu-Jour et sur l’avenue Pierre Grenier, ils oscillent entre 7 500 €/m² et 8 000 €/m².



Enfin, sur les Rives de Seine, le m² moyen est entre 8 900 € et 9 000 €. Le nord de Boulogne, allant du théâtre à la route de la Reine reste le secteur le plus demandé de la ville.

Des acquéreurs concentrés sur le nord de la commune

À Boulogne, la clientèle est uniquement française. Elle recherche majoritairement des biens sur le nord de la commune, à proximité des commerces et des bonnes écoles. La majorité des achats sur le trimestre ont concerné des résidences principales.



L’investissement pour du locatif est assez rare. Le DPE demeure un critère essentiel pour les futurs acheteurs. En revanche, les biens en rez-de-chaussée, au 1er étage, sombres, bruyants ou exposés nords sont les plus sanctionnés, ainsi que les passoires thermiques.

Des vendeurs qui acceptent enfin la négociation

Les vendeurs sur la fin d’année ont souhaité se séparer de leur bien dans le cadre de successions, ou bien avec l’ambition d’acquérir une résidence principale plus grande. Ils sont plus enclins à négocier ces derniers mois. Ils ont compris qu’ils devaient baisser leur prix pour vendre.

Des perspectives encourageantes pour 2024

« Nous arrivons à un point d’équilibre entre les vendeurs qui ont pris conscience qu’ils devaient baisser les prix et les acquéreurs qui ont compris qu’ils pouvaient négocier. Sur le début d’année 2024, le marché est nettement reparti à la hausse, avec de nombreuses transactions conclues, ce qui nous permet d’être confiant concernant l’évolution du marché.«

Exemples de biens à vendre

SILLY/GALLIÉNI – Boulogne – MAISON – 245 m² – PRIX : 2 490 000 €

Maison de ville avec 2 terrasses de 74 et 23m² et un duplex indépendant de 49,66m² à rénover. 4 chambres, séjour de 50 m², cuisine équipée, salle à manger au toit cathédrale, 3 pièces d’eau. 53 m² de caves, double gararge.

RUE THIERS – Boulogne – MAISON – 224 m² – PRIX : 3 285 000 €

Rare et unique, maison familiale de 4 niveaux de 224 m2 avec loft de 123 m2 bâtis sur une parcelle de 294 m². 8 pièces, 3 chambres, 3 salles de bains, salle de douche, toit terrasse de 45 m². Salle de projection, jacuzzi.

ALBERT KAHN – Boulogne – APPARTEMENT – 110 m² – PRIX : 1 390 000 €

Appartement familial avec terrasse de 110 m² bordé par une vaste terrasse arborée de 75 m² en jouissance privative. Galerie d’entrée, séjour, cuisine dînatoire, 3 chambres, salle de bains, salle de douche. Cave et parking en sus.

Exemples de biens vendus

RUE DU POINT DU JOUR – Boulogne – APPARTEMENT – 134.47 m² – VENDU : 9 300 €/m2

Aux 2 derniers étages appartement de 134.47 m² avec 2 terrasses. Entrée, pièce de vie de 53 m², terrasse plein sud vue Tour Eiffel, cuisine équipée, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de bains salle. Cave et gardien.

RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE – Boulogne – APPARTEMENT – 112.03 m² – VENDU : 10 270 €/m2

Au 5ᵉ étage avec ascenseur, appartement traversant Est-Ouest de 5 pièces avec une terrasse de 17.5 m². Entrée, double séjour, 3 chambres, cuisine aménagée, salle de bains, salle d’eau. Parking et cave.

RUE LOUIS PASTEUR – Boulogne – APPARTEMENT – 76.38 m² – VENDU : 12 300 €/m2

Au 5ᵉ étage avec ascenseur, 3 pièces de 76.38 m² traversant au calme. Entrée, séjour avec terrasse exposée Ouest, vue dégagée, cuisine aménagée avec balcon, 2 chambres, salle de bains. Cave. Parking en sous-sol.

Source : Vaneau