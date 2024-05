Jeux Olympiques : Partir en « tracances », la solution pour les salariés franciliens

Le concept de « tracances » (contraction de Travail et Vacances), aussi connu comme « workation » en anglais, gagne en popularité depuis deux années.

Alors que les préparatifs pour les Jeux Olympiques battent leur plein, de plus en plus de Parisiens expriment leur intention de quitter temporairement la ville, préférant des destinations plus calmes en région ou à la campagne pour retrouver la tranquillité tout en maintenant leur productivité au travail.

47 % des Parisiens prévoient de quitter la région pendant les Jeux Olympiques

Selon une enquête Ipsos Digital lancée en mars 2024, 47% des Parisiens déclarent qu’ils quitteront la région pendant la période des Jeux Olympiques. De plus, 39% d’entre eux envisagent de changer leurs habitudes de vacances par rapport aux années précédentes.

Ces chiffres révèlent clairement une tendance croissante à vouloir s’éloigner de Paris pendant cette période chargée, mettant en lumière l’importance et les atouts de solutions de travail hybride. Cette tendance à quitter Paris, ne serait-ce que temporairement, souligne les préoccupations liées à l’affluence attendue lors des Jeux Olympiques de 2024, qui prévoient pas moins de 15 millions de visiteurs.

« Pour ces Parisiens qui préfèrent quitter la ville, c’est leur bien-être qu’ils priorisent, ceci passe par un accès plus facile à leur lieu de travail tout en conservant un environnement favorable au travail. C’est dans cette optique, en soutenant une meilleure qualité de vie pendant les JO, que le réseau IWG peut démontrer tous ses bénéfices aussi bien au niveau de l’entreprise que de l’employé », explique Christophe Burckart, Directeur général France d’IWG.

Les tracances : Une tendance sociétale plus large où les travailleurs cherchent à concilier travail et vie personnelle

De nombreux Franciliens partiront donc en “tracances” cet été est à prévoir afin de fuir l’ébullition des JO. Cela reflète une tendance sociétale plus large où les travailleurs recherchent de plus en plus des arrangements conciliant travail et vie personnelle.

Avec plus de 140 sites dans 76 villes en France et de 4 000 dans le monde, IWG, le spécialiste des espaces de travail flexible, voit dans ce concept un moyen de prolonger son séjour sur son lieu de vacances en le combinant avec du travail à distance et accompagne les travailleurs à accéder à cette flexibilité et ces nouvelles façons de travailler. Ce concept permet également de maintenir la productivité des professionnels tout en explorant de nouvelles destinations et en encourageant un équilibre entre travail et loisirs.

La popularité croissante du « workation » parmi les employés de bureau

En 2023, selon une étude IWG, 31 % des actifs interrogés indiquaient prévoir de prolonger leur séjour sur leur lieu de vacances. Concernant l’île de France, 37 % des employés franciliens prévoyaient d’étendre leur séjour et travailler à distance, soit 6 points de plus que la moyenne nationale. Une seconde étude conduite en 2022 révélait déjà la popularité croissante du « workation » parmi les employés de bureau. Il apparaissait déjà que 88 % des travailleurs hybrides avaient « travaillé de divers endroits » en 2022.

« Travailler depuis un site en dehors de Paris, durant cette période estivale, permettra à chaque professionnel de gagner en efficacité, en optimisation du temps et en équilibre de vies« , conclut Christophe Burckart, Directeur général France d’IWG.