Immobilier : Hespéride, élue marque préférée des Français dans la catégorie « Mobilier de jardin »

A l’occasion de la belle saison, il est temps de réinvestir balcons, terrasses et jardins ! Un bonheur que préconise depuis longtemps Hespéride, spécialiste français du mobilier de jardin.

Comme une récompense à son travail, la marque s’est placée sur la 1ère place du podium, en obtenant le plus grand nombre de « J’aime » après une étude réalisée du 10 au 11 avril 2024 sur le panel d’OpinionWay, auprès d’un échantillon représentatif de 1019 personnes de la population française de 18 ans et plus.

« Recevoir le titre de Marque Préférée des Français est le signe de la confiance des consommateurs envers notre marque. C’est une superbe récompense ! C’est avant tout la reconnaissance du travail des équipes qui définissent l’offre, qui la commercialisent, des designers, de la communication, du digital … C’est le fruit d’un vrai travail d’équipe », se réjouit Véronique Ollivier, directrice de la marque Hespéride.

3 millions de produits vendus en 2023

Depuis 2010, Hespéride s’est rapidement positionnée en leader de son secteur. La marque propose un large éventail de produits, avec plus de 800 modèles et 1000 références pour aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon : tables et chaises (ses produits les plus vendus), salons de jardin (des produits qui ont particulièrement le vent en poupe), balancelles, hamacs, transats, chiliennes, tonnelles, parasols, divers accessoires de jardin … Hespéride a vendu pas moins de 3 millions de produits en 2023 : des produits qu’elle veut à la fois design, résistants mais aussi accessibles.

La marque fait le constat suivant : les Français cherchent de plus en plus à aménager leurs espaces extérieurs, comme ils le font avec l’intérieur de la maison. Pour cela, ils affectionnent le bois, les mailles ou encore les textiles. Intérieur et extérieur se confondraient presque …

Hespéride : Mobilier Officiel du tournoi de Roland-Garros depuis 2021

En 2021, Hespéride a conclu un partenariat avec le tournoi de Roland-Garros pour la fourniture du mobilier extérieur, dans les lieux dédiés au grand public et dans les espaces privatifs : une très belle association avec un tournoi prestigieux, et qui permet à Hespéride d’assoir sa notoriété et sa proximité avec le grand public … et de développer une gamme dédiée pour les fans du tournoi !

Hespéride est aujourd’hui distribuée dans plus de 1700 points de vente, dont près de 400 distributeurs partenaires. La marque commercialise également ses produits directement via son site marchand depuis 2015.