Immobilier : Éric Larchevêque, Max Piccinini et Virginie Delalande attendus à l’Event’Immo sur le mindset le 13 juin

L’Event’immo se déroulera cette année le 13 juin Novotel à Lyon Bron. Pour cet évènement dédié au mindset et aux agents Immobiliers, 7 personnalités dépoussièreront le monde de l’immobilier et de l’entrepreneuriat. Avec, à la clé, un gros boost de motivation.

Résultat des élections américaines, conflits en Ukraine et à Gaza, inflation, crise économique… L’année 2024 va être marquée par les incertitudes et les évolutions qui vont avoir un impact notable sur notre quotidien. Lancé il y a 4 ans à Nîmes par Julien Raffin, fondateur du Groupe C2i, l’Event’immo, l’évènement sur le mindset pour tous les entrepreneurs, mandataires, conseillers et agents immobiliers revient le 13 juin.

Une 5ᵉ édition avec un contenu XXL qui va faire exploser toutes les barrières mentales

L’Event’Immo se déroulera dans l’Espace Meeting de l’hôtel Novotel à Lyon Bron, un lieu cosy, très bien équipé et facile d’accès, avec parking.

Au programme : des conférences, des invités prestigieux, une ambiance chaleureuse et des moments incroyables pour réseauter, se détendre et échanger (apéritif dînatoire, soirée animée par un DJ…). Un plateau de 7 personnalités dépoussiérera le monde de l’immobilier et de l’entrepreneuriat. Avec, à la clé, un maximum de valeur apportée et un gros boost de motivation.

Durant une journée, les entrepreneurs et agents immobiliers vont apprendre à penser autrement, dépasser leurs croyances limitantes et découvrir que la réussite ne dépendra jamais d’une période propice.

Se forger un mental de guerrier et réussir quel que soit le contexte, cela s’apprend !

Peu importe la crise, la conjoncture et les obstacles : ce qui compte, c’est de mettre en œuvre des actions quotidiennes pour atteindre ses objectifs.

Le terme « mindset » est un mot en anglais qui signifie « état d’esprit » . Un état d’esprit, on sait tous plus ou moins ce que cela veut dire, mais voyons cela plus en détail. Le mindset c’est la mentalité que possède une personne. Un état qui relève de la psyché de l’individu.

La psyché correspond à l’ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité d’un individu. Pour faire simple, c’est l’attitude intérieure, les humeurs, émotions ou sentiments entre autres.

« Par expérience, je sais qu’il faut toujours oser, innover et se réinventer !« , explique Julien Raffin.

Pourquoi un mindset fort est important pour un entrepreneur et un Agent Immobilier?

Persévérance face à l’échec : L’entrepreneuriat est souvent une route semée d’embûches et de défis. Un mindset de croissance permet à un entrepreneur de voir ces échecs comme des opportunités d’apprentissage et de croissance plutôt que comme des arrêts définitifs. Cela favorise la résilience et la persévérance.

Gestion du rejet : Un agent immobilier rencontre fréquemment des refus, que ce soit lors de la prospection, de la pige, de la prise de mandat, de la gestion d’une offre. Un mindset positif et de croissance aide à percevoir ces rejets non pas comme des échecs personnels, mais comme des occasions d’apprendre et de s’améliorer.

Motivation et persévérance : Le succès dans l’immobilier demande souvent du temps et beaucoup de travail acharné. Un bon mindset peut aider à maintenir la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre ses objectifs à long terme.

Perspective positive : Un bon mindset peut aider un agent immobilier à maintenir une perspective positive, même dans les moments difficiles. Cela peut aider à attirer et à retenir les clients, et à créer une impression générale positive.

Gestion du stress : Le lancement et la gestion d’une entreprise peuvent être extrêmement stressants. Un bon mindset peut aider un entrepreneur à gérer ce stress, à maintenir un équilibre travail-vie personnelle sain et à éviter l’épuisement professionnel.

Leadership : Un bon mindset peut également influencer le style de leadership d’un entrepreneur. Un leader avec un mindset de croissance peut inspirer et motiver son équipe, favoriser un environnement de travail positif et productif, et attirer et retenir les meilleurs talents.

Compétitivité : Le marché immobilier est souvent très compétitif. Un mindset de croissance peut aider un agent immobilier à rester compétitif en cherchant constamment des moyens de s’améliorer et de se démarquer.

Le programme dans le détail de l’Event’Immo

Matinée

8h30 | Accueil café espace Meeting

9h | Ouverture

9h30| “Puissance intérieure, l’art du leadership et de la confiance en soi” avec Julien Raffin – Fondateur de l’Event’Immo, Créateur de la Méthode MAESTRO et du Réseau Groupe C2i

10h15 | L’Agent immobilier de demain : Réalité / Expertise / Maîtrise – Sandra Viricel & Romain Cartier, deux Agents Immobiliers, Formateurs et Animateurs TV

11h15 | “Abandonner ? Jamais !” avec Virginie Delalande, 1ère Avocate sourde profonde de naissance en France et conférencière

Après-midi

14h15 | “Artic mission – survivre 77 jours en Arctique” avec Loury Lag, Explorateur spécialisé dans les expéditions extrêmes

15h30 | “Mieux entreprendre” avec Éric Larchevêque, Entrepreneur incroyable, créateur de Ledger, la première licorne Française dans le secteur de la cryptomonnaie et jury de “qui veut être mon associé” sur M6

17h | “L’Art d’élever ses standards” avec Max Piccinini, Entrepreneur, mentor, coach de renommée internationale

18h | Clôture de la journée par Julien Raffin

19h | Cocktail dînatoire

21h30 – 2h | Soirée avec DJ