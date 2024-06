Baisse des taux de la BCE : L’impact sur les taux de crédit dépendra du nombre et de l’ampleur des futures baisses

Comme prévu, la BCE a mis fin à sa politique de resserrement monétaire entamée en juillet 2022 en procédant à une baisse de ses taux directeurs de 0,25 point, une diminution inédite depuis septembre 2019, dans un contexte de reflux de l’inflation.

« Cette évolution dans la politique monétaire de la Banque Centrale européenne est une très bonne nouvelle pour les emprunteurs, le marché du crédit et le marché de l’immobilier dans son ensemble. Même si les banques ont anticipé cette baisse et diminué leurs taux depuis plusieurs semaines, y compris une nouvelle fois pour la plupart début juin, cette nouvelle voie prise la BCE va les conforter dans leur possibilité et leur volonté de poursuivre ce mouvement de baisse des taux de crédit », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Une baisse anticipée : 3,55 % sur 15 ans, 3,75 % sur 20 ans et 3,95 % sur 25 ans

En effet, en juin, la plupart des banques ont baissé à nouveau leurs taux de crédit, de 0,10 à 0,30 point dans les nouveaux barèmes reçus, y compris des banques nationales ! En moyenne, il est actuellement possible d’emprunter à 3,55 % sur 15 ans, 3,75 % sur 20 ans et 3,95 % sur 25 ans, mais les taux les plus bas négociés atteignent 3,3 % sur 15 ans, 3,4 % sur 20 ans et 3,6 % sur 25 ans.

« Ainsi, dans un contexte de reprise de la demande et de la production de crédits plus timide qu’attendue, les banques devraient conserver des politiques commerciales attractives pour capter de nouveaux clients et atteindre leurs objectifs. La baisse des taux de la BCE va leur permettre de conserver des marges convenables et leur donner ainsi la latitude de prêter davantage et de baisser encore progressivement leurs taux dans les prochaines semaines…, complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer. Mais tout dépendra du nombre de baisses auxquelles la BCE procédera dans les prochains mois et de leur ampleur… »

Les taux de crédit immobilier pourraient atteindre en moyenne 3,5 % sur 20 ans à l’automne, mais le cap des 3 % ne sera surement pas franchi avant 2025.