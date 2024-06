Immobilier New-York : L’ancienne maison de Katharine Hepburn est à vendre 7 M€

Le 244 East 49th Street est l’ancienne résidence de l’actrice aux 4 oscars, Katharine Hepburn. Elle est restée à son image : glamour. C’est une maison de ville construite en 1899, niché dans les jardins historiques et convoités de Turtle Bay, une enclave privée de 20 maisons qui comptent d’anciens célèbres résidents, dont Bob Dylan, Stephen Sondheim et E. B. White.

L’actrice a vécu 70 ans dans cette maison

Celle qui a tourné dans les comédies de George Cukor et Howard Hawks appréciait cette maison. Elle y a a vécu jusqu’à son décès, en 2003, à l’âge de 96 ans. Elle est à vendre par Sotheby’s International Realty – East Side Manhattan Brokerage pour 6,6 millions d’euros.

Un jardin à New-York

Bénéficiant de belles et grandes pièces, de 6 cheminées et d’un charmant jardin, cette luxueuse maison, dotée d’un patio et d’un jardin paysager, s’élève sur quatre étages et possède avec 4 chambres. Souvent aperçue dans des magazines de design, elle a été restaurée et rénovée puis louée pour ses intérieurs élégants et son mobilier de luxe soigneusement sélectionné.

Luxe et raffinement

Le 244 East 49th Street compte un grand salon, avec une magnifique cheminée en marbre et trois portes-fenêtres ouvrant sur un charmant balcon Juliette qui s’étend sur toute la largeur de la maison.

Séparée par un bar, la bibliothèque arrière, avec une cheminée à bois et un manteau en bois sculpté, profite de baies vitrées, de la beauté et la sérénité des jardins de l’arrière-cour.

La coiffeuse de la star avec ses grands miroirs

La chambre principale dotée d’une autre cheminée à bois, de hauts plafonds et de trois baies vitrées donnent sur des jardins. S’y trouve encore la coiffeuse en miroir de Katharine Hepburn.

L’ancienne coiffeuse de la star