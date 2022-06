Immobilier New York : L’ex appartement de Greta Garbo à Manhattan cherche preneur

L’ancien appartement de l’actrice suédoise Greta Garbo, à l’est du quartier Manhattan à New York, cherche preneur à 7,25 millions de dollars.

Une actrice suédoise reconnue à Hollywood et férue d’art

Considérée comme l’une des plus grandes actrices de tous les temps, Greta Garbo a fait ses débuts dans les films muets et est devenue l’une des stars de la MGM les plus rentables. La star d’origine suédoise était connue pour son coté mélancolique et sombre, et célèbre pour ses personnages tragiques et ses performances discrètes. Son interprétation d’une courtisane consomptive dans Le roman de Marguerite Gautier (Camille) en 1936 est souvent considéré comme son meilleur travail. Elle a été nominée pour trois Oscars et a reçu un Oscar d’honneur en 1954.

N’ayant jamais aimé le style de vie hollywoodien, Garbo s’est retirée à l’âge de 35 ans, refusant toutes les occasions de revenir à l’écran. Elle mena une vie privée, fuyant la publicité, et amassa une collection d’art vendue aux enchères pour des millions à sa mort.

Appartement remis en vente pour la modique somme de 7,25 millions de dollars

L’appartement de Garbo dans l’East Side de Manhattan, où l’actrice énigmatique a passé sa longue retraite, est de nouveau sur le marché pour 7,25 millions de dollars selon TopTenRealEstateDeals.com. Vendue pour la dernière fois pour 8,5 millions de dollars en 2017 après une guerre d’enchères féroce, la maison conserve de nombreux meubles et touches personnelles de Garbo, mais comprend une cuisine, une salle à manger, des salles de bains et un système CVC récemment rénovés.

3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine équipée et une vue sur l’East River

L’appartement de trois chambres à coucher et trois salles de bain dispose de grandes baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur l’East River, qui rappelait à Garbo son Stockholm natal.

La cuisine massive est reliée à une salle à manger formelle et comprend un réfrigérateur/congélateur Miele, une cuisinière Thermador à cinq feux avec plaque de cuisson et four, et un îlot central personnalisé en érable.

Des murs lambrissés de bois ornent le salon, l’espace préféré de Garbo, qui comprend une cheminée à gaz et un bureau attenant. Les portes françaises à l’extrémité s’ouvrent sur un joli balcon rafraîchi par les brises de la rivière.

La première chambre à coucher est dotée de murs et d’une tête de lit en soie Fortuny de couleur rose, chère à Garbo, tandis que la deuxième chambre comprend un tapis V’Soske de couleur rose et verte conçu par la star de cinéma.

Une troisième chambre est actuellement aménagée en bureau, avec sa propre salle de bain.

La maison offre de grands espaces de rangement, ainsi que des buanderies et des pièces de service séparées.

Un immeuble qui a accueilli de prestigieuses familles et célébrités

L’appartement est situé dans le légendaire immeuble Campanile, célèbre pour le niveau de service supérieur et la discrétion qu’il offre à ses résidents VIP. Parmi les autres célébrités qui ont élu domicile dans cet immeuble exclusif figurent Ethel Barrymore, Rex Harrison et les membres des familles milliardaires Rothschild et Heinz.

Vue sur les monuments emblématiques de la ville

Directement à côté de l’East River, l’immeuble est à quelques pas du River Club of New York et du Sutton East Tennis Club, ainsi que du ferry pour Roosevelt Island. Avec une ligne d’horizon dominée par des gratte-ciel emblématiques, dont l’Empire State Building et l’art déco Chrysler Building, Mid-Town East abrite les géants de la publicité de Madison Avenue, la destination architecturale de Grand Central Terminal, les boutiques de luxe de la 5e Avenue et le siège des Nations Unies. Grâce à sa situation centrale, il est facile d’accéder à tout ce que Manhattan a à offrir.

Brian K. Lewis de Compass, New York, NY est l’agent immobilier en charge de l’appartement.