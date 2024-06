Immobilier Paris : L’hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing sera la nouvelle ambassade de l’Arménie

L’ancien hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing, dans le 16e arrondissement, à côté de la Porte Dauphine, dans le quartier des ambassades, au 9-11 rue Bénouville, a été le témoin de nombreuses rencontres diplomatiques. Occupé par Valéry Giscard d’Estaing pendant 60 ans, ce joyau patrimonial a été le théâtre de décisions politiques majeures et de réceptions fastueuses.

Le témoin de récits plus intimes et romanesques

Président de la République française de 1974 à 1981, Valéry Giscard d’Estaing disait d’ailleurs qu’il préférait résider rue Bénouville plutôt que d’être à l’Elysée lors de son mandat. L’hôtel particulier n’est pas seulement un témoin de l’histoire politique française, il est aussi lié à des récits plus intimes et romanesques.

Dans son livre, Le Passage, l’ancien locataire de l’Elysée raconte une histoire d’amour romancée entre un président français et une princesse anglaise, inspirée par sa propre vie et ses rencontres avec la princesse Diana. Bien que l’histoire soit fictive, le livre évoque des rendez-vous secrets et des conversations profondes, des moments de complicité et de tendresse qui auraient pu se dérouler dans le cadre majestueux de cette résidence. Cette dimension romanesque ajoute une couche de mystère et de glamour à la vente de l’hôtel particulier, enrichissant encore la légende de ce lieu historique.

Le reflet de l’architecture à la française

Monument de l’histoire de France, la propriété s’étend sur 1 500 m² bâtis avec jardin sans vis-à-vis. Chef d’œuvre de l’architecte André Bérard datant de 1885, elle se distingue par sa façade en pierre de taille, sa cour élégante et ses deux porches symétriques. Son architecture classique est typique de l’élégance française, et l’intérieur n’est pas en reste avec parquets, moulures et cheminées.

Répartis sur 3 étages, l’hôtel particulier propose 17 pièces dont une suite parentale et 10 chambres. Avec ses 2 entrées et ses 3 salons aux importants volumes et aux magnifiques hauteurs sous plafond, l’ensemble permet de recevoir de nombreux convives dans un environnement extraordinaire.

La propriété, de 1230 m² dont 920 m² habitables, dispose aussi d’un jardin de 500 m² et de 45 m² de terrasses.

Une vente stratégique pour écrire une nouvelle page diplomatique

Acquis en 1984 pour 6,5 millions de francs, cet hôtel avait été racheté en septembre 2022 par Charles Beigbeder pour 19 millions d’euros. Le fondateur d’un fonds dédié aux start-up spatiales a finalement décidé de s’en séparer.

Vendu près de 23 millions d’euros au ministère des Affaires étrangères de l’Arménie par Frank Sylvaire, directeur associé de Paris Ouest Sotheby’s International Realty, ce dernier commente : « Ce trésor historique, symbole de l’histoire et de la diplomatie, abritera désormais les locaux d’une nouvelle ambassade. Et le quartier, réputé pour abriter une centaine de missions diplomatiques étrangères dont plus de 70 ambassades, s’y prête particulièrement : il offre un cadre prestigieux dans un des endroits les plus en vogue de la capitale. »

Le ministère en question a confirmé dans un communiqué cette acquisition le 15 février, soulignant la décision stratégique du gouvernement de choisir un bâtiment d’une telle envergure. « Après avoir examiné une trentaine de bâtiments, le choix s’est porté sur ce site d’importance historique et culturelle situé dans le 16e arrondissement de Paris». Selon Armenpress, « la valeur réelle du bâtiment dépasse largement ce montant » d’après les estimations d’organismes d’évaluation réputés, ce qui en fait une acquisition exceptionnelle.

Cette vente marque une nouvelle ère pour cette demeure historique. « Désormais, les murs de l’hôtel particulier qui ont entendu les confidences et les réflexions de Valéry Giscard d’Estaing vibreront au rythme de nouvelles relations diplomatiques avec la France. Plus qu’une transaction immobilière ou que l’acquisition d’un espace de travail prestigieux, cette vente est une passation de patrimoine, d’un héritage vivant, et un symbole de la continuité des liens entre la France et l’international», commente Frank Sylvaire. Ce lieu, chargé de mémoire, continuera ainsi d’incarner l’esprit de la République et de la grandeur parisienne, tout en ouvrant un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques internationales. »