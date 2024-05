Immobilier Paris 16ème nord : « Une belle dynamique au 1er trimestre avec des vendeurs qui ont accepté la réalité du marché »

Le marché de l’immobilier dans le nord du 16ème arrondissement s’améliore avec une clientèle plus compréhensive et des conditions bancaires plus favorables. Décryptage avec Julien Dana, directeur chez Vaneau Trocadéro.

Julien Dana, directeur chez Vaneau Trocadéro, fait le point sur les tendances et perspectives du marché dans le 16ème nord de Paris.

La dynamique positive de la fin d’année 2023 s’est poursuivie sur les mois de janvier et février. Notre clientèle a été réactive et les vendeurs ont accepté la réalité du marché. De plus, en ce début d’année, les banques sont davantage disposées à accorder des prêts, ce qui est une bonne nouvelle afin de redynamiser le marché.



L’impression de retour à la normale que nous ressentions sur le début du premier trimestre s’est légèrement estompée au mois de mars. En effet, nous avons rencontré davantage de difficultés pour conclure les transactions car les acquéreurs sont devenus plus méfiants quant à la conjoncture économique. Ainsi, le délai de réalisation entre un accord et une signature de promesse s’est rallongé.

Quant au marché du très haut de gamme, il continue à vivre, la clientèle est présente, mais de plus en plus exigeante sur des petits détails.

En ce début 2024, l’immobilier de luxe est celui qui est le plus dynamique et qui se porte le mieux, car les valeurs ne sont absolument pas descendues.

Des prix variables selon les prestations des biens

Les prix du marché immobilier dans le 16e Nord sont variables selon les prestations des biens. Les prix sur le secteur du luxe n’ont pas diminué. En effet, les biens situés sur le Triangle d’Or, s’étendant jusqu’à la place d’Iéna, ou encore ceux à proximité du 8e arrondissement restent à des niveaux très élevés avec un prix moyen à 14 000 €/m² et parfois plus encore. Nous avons récemment vendu un appartement localisé sur l’avenue Pierre-1er-de-Serbie, entièrement à refaire au prix de 17 000 €/m².

Des prix en baisse sur les biens présentant des défauts significatifs

En revanche, durant le 1er trimestre, les biens présentant des défauts significatifs ont continué de voir leurs prix baisser. En effet, nous avons remarqué des prix inférieurs à 10 000 €/m² sur des biens en rez-de-chaussée, un constat encore impensable il y a quelques mois.



Les acquéreurs proposent des offres très agressives, pouvant atteindre jusqu’à -20%. Néanmoins, celles-ci sont rapidement rejetées. Cependant, faute d’options supplémentaires, certains clients reviennent vers nous afin de conclure des transactions avec des réductions entre 10 et 15%.

A la recherche des appartements anciens et des espaces extérieurs

Le 16e est un arrondissement historiquement très français, à hauteur de 75% de notre clientèle. Les profils d’acquéreurs sont divers mais nous avons de plus en plus de familles qui orientent leurs recherches exclusivement par rapport aux écoles et à la garantie de liquidité sur le marché de leurs biens, notamment sur la localisation. Ils recherchent principalement des appartements de 150 m² avec 3 chambres, dans l’ancien.

Les espaces extérieurs sont eux aussi très prisés. La clientèle étrangère est toujours présente en ce début 2024 et se positionne sur des biens très haut de gamme, à plus de 5 millions d’euros, avec une magnifique vue et les caractéristiques typiques d’un appartement parisien. Elle commence cependant à nous faire part de ses craintes sur la conjoncture française et surtout parisienne, notamment sur les questions de sécurité.



Enfin, concernant les investisseurs qui cherchent à faire de la location, ils se font de plus en plus rare en raison de l’encadrement des loyers et de la hausse des taux d’intérêt. De ce fait, nous avons de plus en plus de petites surfaces disponibles à la vente.

Des vendeurs à l’écoute

Les vendeurs sont aujourd’hui plus à l’écoute de nos recommandations, de nos estimations, ils ont assimilé les nouvelles tendances du marché actuel, plus complexe.

Certains d’entre eux attendent de voir l’évolution des prix du marché immobilier avant de mettre leur bien en vente. Néanmoins, ce constat peut être remis en question si ces derniers ont des projets immédiats. Les vendeurs espèrent une éventuelle augmentation des prix, mais actuellement celle-ci n’est pas encore survenue.

Qui seront les potentiels acquéreurs lors des Jeux Olympiques ?

La clientèle est plus compréhensive et les conditions bancaires s’améliorent, ce qui est un signe positif. Toutefois, nous sommes dans l’incertitude quant à plusieurs points liés aux Jeux Olympiques.

En effet, nous nous interrogeons sur le profil de la clientèle durant cette période. Seront-ils uniquement des touristes ou serons-nous sollicités par de potentiels acquéreurs ? Ce doute global est ressenti autant par les professionnels que par les particuliers. Néanmoins, avec un début d’année 2024 plus performant que 2023, nous restons optimistes pour l’avenir et pensons que le redémarrage du marché a bien eu lieu.

Paris 16ème : 2 exemples de biens à vendre

Longchamp – appartement – 157,4 m² – prix : 2 100 000 €

Appartement familial au 5e étage aux grands volumes avec une belle hauteur sous plafond. Il offre une entrée, vaste pièce à vivre entourée de balcons filants avec une belle vue, cuisine ouverte, 2 chambres, 2 salles de douche et cave.

Auteuil / Jasmin – maison – 210 m² – prix : 3 250 000 €

Maison avec cour privative comme un jardin caché, organisée sur 4 niveaux. elle offre un bureau, salle d’attente, véranda, garage, 2 pièces de vie, cuisine ouverte, salle à manger, 4 chambres, bureau et 2 salles de bains.

Paris 16ème : 3 exemples de biens vendus

Chaillot/Galliera – appartement de 261 m² – vendu : 17 000 €/m²

Appartement de réception au 2e étage avec ascenseur. Galerie d’entrée, double réception, salon exposé Sud-Ouest, 4 chambres avec leur salle de bains. Plan parfaitement équilibré, en angle, beaux volumes. Chambre de service.

Immeubles Walter – appartement de 379 m² , Vendu : +10 M €

Magnifique appartement en duplex agrémenté de 385 m² de terrasses. Galerie d’entrée, salon avec vue Tour Eiffel, salon bibliothèque, vaste salle à manger, cuisine équipée avec office, 3 ou 4 chambres, ascenseur privatif.

Rue Michel-Ange, appartement de 113,3 m² – Vendu : 16 500 €/m²

Appartement bordé d’un balcon filant de 20 m², au dernier étage avec vues dégagées. Il comprend une entrée, double réception, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de douche, salle de bains, cave et chambre de service.