Bois Colombes : Maison ancienne avec jardin aux portes de Paris

Cette maison familiale, rénovée récemment en 2022 avec des matériaux de qualité se compose d’une grande entrée avec de nombreux placards et des toilettes, d’un double séjour lumineux exposé Sud avec une cheminée, d’un coin bureau et une cuisine salle à manger avec un toit cathédrale ouverte sur la terrasse arborée.

8 pièces et 5 chambres

Au 1er étage, deux grandes chambres dont une avec terrasse et un grand dressing avec une salle de bains et un toilette. Au 2e étage, deux chambres, un bureau et une salle de bains avec toilette séparé ; un sous-sol avec une buanderie, une chaufferie et une très belle cave à vins.

En plein coeur du quartier de la mairie

Sur le côté de la maison un garage pouvant accueillir deux voitures. Située dans une rue résidentielle calme, proche des écoles du quartier, des commerces et des transports. Ce bien allie charme et modernité.

Son prix : 2 199 000€. Plus de renseignements sur Barnes.