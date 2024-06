Copropriété : Thierry Immobilier lance la 3e édition de « Révèle ta copro », un appel à projets pour améliorer la vie des résidents

Cour végétalisée, abri à vélos, jardin partagé, composteurs…, depuis 2020, « Révèle ta copro » a déjà soutenu 16 projets et permis à plus de 2 000 résidents de concrétiser leur initiative. En juin, Thierry Immobilier lance la 3e édition !

Acteur de l’immobilier dans le Grand Ouest, Thierry Immobilier lance la 3 e édition de « Révèle ta copro » : un appel à projets destiné à renforcer les liens entre voisins et promouvoir des initiatives collectives en faveur de l’environnement et du bien-vivre ensemble.

« Révèle ta copro » est un appel à projets visant à faire émerger des initiatives imaginées collectivement par des habitants d’une même résidence, autour de thématiques diverses telles que la préservation de la biodiversité, la mobilité durable, ou les économies de ressources.

Doté de 25 000 € cette année, « Révèle ta copro »permettra de financer 10 initiatives innovantes, grâce à une dotation de 25 000€, dans les copropriétés gérées par le syndic. Avec cette 3ème édition, l’entreprise familiale réaffirme son engagement en faveur de l’action collective et du développement durable.

Une 3e édition placée sous le signe de l’impact environnemental et social

Créé en 2020 par Thierry Immobilier, « Révèle ta copro » a déjà soutenu 16 projets et permis à plus de 2 000 résidents de concrétiser leur initiative : cour végétalisée, abris à vélos, aménagement de jardin partagé, mise en place de composteurs, création de défis de consommation énergétique, etc.

Pour marquer ses 100 ans, l’entreprise familiale lance une nouvelle édition imaginée autour de 3 thématiques majeures .

Biodiversité, cultures et renaturation : une façon d’encourager la transformation des espaces communs en espaces vivants et utiles (installation de potagers partagés, de jardinières, de ruches, d’un écopaturage, etc.).

Défi eau et énergie : afin d’inciter à réduire sa consommation d’eau et d’énergie pour un impact environnemental moindre et une maîtrise des charges individuelles et collective (installation de récupérateur d’eau, de thermostats intelligents, challenge inter-habitants, etc.).

Quotidien durable : un moyen de valoriser un mode de vie plus responsable, à travers des initiatives collectives (prêt ou l’échange entre voisins, mise en place de composteurs, DIY ou atelier de réparation, etc.).

Jusqu’au 15 août pour présenter son projet

L’appel à projet est ouvert à toutes les copropriétés gérées par Thierry Immobilier, qu’il s’agisse de locataires ou de copropriétaires. Les candidatures doivent être soumises en ligne, avant le 15 août 2024 et devront décrire en détail le projet, ses objectifs, et les ressources nécessaires à sa réalisation. Pour plus d’informations, les candidats peuvent écrire à reveletacopro@thierry-immobilier.fr et se

rendre sur la page dédiée.