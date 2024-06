IA : « Un atout pour naviguer dans la complexité des nouvelles régulations immobilières à venir le 1er juillet 2024, », Éric Houdet

Éric Houdet, fondateur d’Homapi, apporte son éclairage sur un sujet brûlant : l’impact des nouvelles régulations immobilières à venir le 1er juillet 2024 et détaille le rôle clé de l’Intelligence Artificielle dans ce contexte.

L’immobilier français s’apprête à connaître un tournant majeur à partir du 1er juillet 2024, avec l’entrée en vigueur de nouvelles régulations impactant la rénovation énergétique et les locations de courte durée. Ces changements, bien que nécessaires pour la transition écologique, introduisent une complexité supplémentaire pour les propriétaires et investisseurs.

Dans ce contexte, l’Intelligence Artificielle (IA) se révèle être un allié précieux, permettant de centraliser et de gérer efficacement les informations, et de naviguer avec assurance à travers ce dédale réglementaire. J’explore les implications de ces réformes et la manière dont les outils innovants peuvent aider à en tirer parti.

Les nouvelles mesures sur la rénovation énergétique

À partir du 1er juillet 2024, de nouveaux changements majeurs affecteront la rénovation énergétique en France. Une nouvelle version du diagnostic de performance énergétique (DPE), plus avantageuse pour les petits logements, entrera en vigueur. De plus, de nouvelles aides MaPrimeRénov’ pour les bailleurs modestes et très modestes seront également disponibles.

Le DPE devient central dans les politiques immobilières. Les propriétaires de passoires thermiques (classes F et G) devront impérativement effectuer des travaux pour louer leurs biens, et ce, dans un calendrier strict : les logements classés G seront interdits à la location dès 2025, suivis des F en 2028.

Impact du DPE sur les crédits immobiliers et les prix

Le DPE ne se limite plus à informer les futurs acheteurs ou locataires sur la performance énergétique d’un logement. Il influence désormais directement les conditions de financement. Les banques tiennent compte du DPE pour accorder des prêts immobiliers, favorisant les biens mieux notés par des taux d’intérêt plus avantageux. Cette tendance renforce l’importance des travaux de rénovation pour les propriétaires désireux de vendre ou de louer leurs biens.

En outre, un mauvais DPE peut faire diminuer la valeur d’un bien immobilier jusqu’à 15%. Il est donc crucial d’investir dans la rénovation énergétique pour ne pas perdre de l’argent au final. Ces investissements sont non seulement nécessaires mais aussi rentables, offrant une plus-value à la revente et contribuant à la transition énergétique et à la réduction de la consommation énergétique.

Changements dans les locations meublées et Airbnb

L’année 2024 introduit également des bouleversements pour les locations meublées et les plateformes de type Airbnb. Les nouvelles régulations incluent plusieurs mesures draconiennes visant à limiter les impacts négatifs de la location de courte durée sur le marché immobilier local. Les jours autorisés pour louer sa résidence principale via Airbnb pourraient être réduits de 120 à 90 jours par an.

Les maires pourront avoir la possibilité de soumettre la mise en location touristique à une autorisation préalable basée sur le DPE, ajoutant une couche supplémentaire de contrôle. Les propriétaires devront également informer les copropriétés de leurs activités de location touristique, rendant ces opérations plus transparentes et réglementées. Enfin, le régime fiscal des locations saisonnières est drastiquement révisé, avec un abattement réduit de 71% à 30%, compliquant la rentabilité des investissements dans ce secteur.

En conclusion, naviguer dans ce nouvel environnement réglementaire peut sembler être une véritable jungle pour les propriétaires et les investisseurs. Pour s’y retrouver, il est essentiel de se tourner vers des outils innovants comme le carnet d’information du logement (CIL), rendu obligatoire par la loi Climat & Résilience. La centralisation des données immobilières via des solutions intelligentes comme le CIL, dopé à l’Intelligence Artificielle, permet de naviguer plus efficacement dans cet environnement en constante évolution. Ainsi investir dans la rénovation énergétique devient ainsi une nécessité non seulement pour préserver la valeur de son bien, réduire les factures de consommation énergétique, mais aussi pour contribuer à la transition énergétique.