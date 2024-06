Immobilier Tarn-et-Garonne : Le Groupe Gambetta construit 26 villas accessibles en Prêt Social Location-Accession

Le Groupe Gambetta poursuit son développement en Occitanie avec la construction d’une nouvelle opération intégrant 26 villas en accession en Prêt Social Location-Accession (PSLA) et 32 logements sociaux à Saint-Étienne-de-Tulmont, en périphérie de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Le « Domaine de Laujole », dans un quartier résidentiel entouré de champs et de bosquets, à seulement 10 min de toutes les commodités de la ville, s’inscrit dans la volonté du Groupe de proposer des logements abordables sur l’ensemble du territoire.

« Ce type de résidence répond à l’envie de maison individuelle, toujours très présente chez les Français. En accord avec notre ambition de permettre l’accession immobilière au plus grand nombre, les logements en PSLA correspondent aux besoins locaux de logements accessibles et clé en main », indique Cécilia Khalfallah, Directrice de l’agence Gambetta Occitanie.

Le dispositif PSLA (Prêt Social Location-Accession) : une acquisition en 2 temps

Les 26 villas de la résidence sont proposées en PSLA. Le dispositif PSLA (Prêt Social Location-Accession) permet aux acquéreurs de réaliser une acquisition en 2 temps : d’abord une phase locative, pendant laquelle le locataire accédant verse une redevance comprenant une part locative et une part d’épargne, puis une seconde phase pendant laquelle il aura la possibilité d’acquérir le logement.

La location-accession permet de plus de bénéficier d’une réduction de TVA à 5,5% et les acquéreurs sont exonérés de la taxe foncière pendant 15 ans. Dispositif d’accession sécurisée avec des garanties de rachat et de relogement, elle ne nécessite aucun apport de fonds avant l’entrée dans le logement.

« Le dispositif PSLA permet à nos acquéreurs d’évoluer dans leur parcours résidentiel, en testant leur capacité de remboursement dans la phase locative, avant de pouvoir, s’ils le souhaitent, acquérir par la suite leur logement, d’autant que le dispositif est cumulable avec le Prêt à Taux Zéro », souligne Cécilia KhalFallah.

Une architecture reprenant les codes quercinois

Conçu par MAD Architectes, le « Domaine de Laujole » propose une architecture s’inspirant du charme des maisons de Saint-Étienne-de-Tulmont. Alliant subtilement contemporain et matériaux traditionnels, la résidence s’inscrit dans son environnement, avec ses toits en tuiles, ses enduits aux teintes douces de beige, d’ocre et de sable clair, inspirées de la charte du Quercy.

Des espaces verts communs, d’une superficie de 1 784 m², avec des arbres de différentes essences (noisetiers, arbousiers, érables champêtres, charmes communs…) créent des espaces de détente et de convivialité accessibles à tous les habitants. Une allée piétonnière permet de rejoindre les espaces verts en toute sécurité.

À lire aussi Immobilier de prestige : Une croissance solide et des prix encore en hausse sur un an

Des villas proposées à partir de 194 000 €

Les 26 villas de 4 pièces du « Domaine de Laujole » proposent des espaces de vie généreux baignés de lumière naturelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur les terrasses et les jardins privatifs.

Les villas sont proposées à partir de 194 000 € en TVA à 5,5% et répondent aux exigences des normes de la réglementation en vigueur.

Saint-Etienne-de-Tulmont : entre nature et urbanisme

À seulement 13 min de Montauban, où passera la future LGV Bordeaux-Toulouse, et 40 min de la Ville rose, Saint-Étienne-de-Tulmont propose un compromis entre vie rurale et accès aux services urbains. Ville animée culturellement (médiathèque, cours de dessin, danse), socialement (associations des commerçants, comité des fêtes…), et sportivement (yoga, football, basket…), elle profite également de sa proximité avec Montauban et ses boutiques, restaurants, musées et théâtres.

Source : Groupe Gambetta