Location : SEVENTEE, le « Meetic de l’immobilier » lève 1,3 million d’euros pour accélérer et recruter

SEVENTEE, qu’on compare parfois à un “Meetic de l’immobilier”, annonce une levée de fonds de 1,3 M€ auprès de son actionnaire de référence, Kanopee, le start-up studio de la filière du BTP, co-créé en 2022 par Renaud Sornin, et Nicolas Barbet, et d’une dizaine de professionnels de l’immobilier et du bâtiment lyonnais et parisiens.

La plateforme communautaire de la location immobilière entend ainsi amplifier son développement. La levée de fonds devrait permettre de développer de nouvelles fonctionnalités et de renforcer l’équipe d’un développeur et d’un chargé de clientèle.

SEVENTEE : une plateforme communautaire née de la réflexion des professionnels de l’immobilier

SEVENTEE est née d’une initiative des professionnels de l’immobilier, fin 2022, réunis autour d’un constat : l’absence de solution, dans l’univers de la location, pour résoudre les problèmes rencontrés par les agences et par les locataires dans leurs démarches de recherche d’un bien.

“Jusqu’à présent, les sites d’annonces immobilières fonctionnent sur le mode : “1er arrivé – 1er servi”. Avec SEVENTEE, si je cherche un bien à louer, je m’inscris sur la plateforme et je remplis mon profil immobilier ; si je suis une agence immobilière, je diffuse mes annonces, et la plateforme gère les sollicitations des locataires, la qualification de leurs dossiers et la mise en relation pertinente”, résume Marc Bruère, co-fondateur de SEVENTEE.

La solution lancée en janvier 2024, au terme de 18 mois de co-développement, répond à trois problèmes : le coût de la diffusion des annonces sur les sites en ligne, comme Le Bon Coin ou Se Loger ( de 200 à 2 000 € par mois par plateforme pour une agence qui diffuse de 10 à 200 annonces), le temps de traitement, de sélection et de suivi des dossiers des candidats, et le coût induit. Sans compter la mauvaise réputation de la profession, liée à l’insatisfaction des locataires, se plaignant du mauvais traitement de leurs candidatures. Partant de ce constat, SEVENTEE a souhaité proposer une “nouvelle façon de louer un bien immobilier”.

Le rôle de SEVENTEE : “matcher” les annonces et les candidats

Sur SEVENTEE, les annonces et les profils sont mutualisés. La plateforme immobilière a vocation à rassembler toutes les annonces de location immobilières des professionnels, et toutes les personnes en recherche d’un bien, une fois leur profil rempli et leur dossier locatif complété, vérifié et sécurisé.

Le rôle des équipes de SEVENTEE est de faciliter la mise en relation et de rendre le parcours locatif des agences et des locataires plus harmonieux. Les agences ont directement accès aux profils les plus pertinents pour leurs offres. Les locataires se voient proposer conseil, feed-back et nouvelles options en cas d’échec.

Ainsi, 100 % des messages et des appels venant des candidats peuvent être traités par SEVENTEE. Chaque candidat est qualifié en fonction de la complétude de son dossier et de sa solvabilité. La vérification des pièces est mutualisée entre confrères et apporte un indice de confiance supplémentaire. L’agence a accès à un Top 5 de candidats qualifiés suivant leur pertinence. Elle a aussi accès aux autres candidats, même incomplets ou non pertinents.

SEVENTEE aide les locataires à constituer leur dossier correctement et à le déposer sur un guichet unique “une fois pour toutes”. La startup permet aussi d’avoir un feed-back régulier sur leurs recherches et candidatures et de trouver d’autres propositions, lorsque le bien qu’ils voulaient louer ne leur a pas été attribué. Les candidats non retenus sont fléchés vers d’autres annonces.

Optimiser le parcours locatif du candidat

“Ce qui nous distingue, c’est que nous sommes nés d’un besoin collectif d’optimiser le parcours locatif et que notre histoire n’est donc pas simplement celle de 2 start-upers qui auraient eu une idée et seraient allés chercher des investisseurs”, souligne Marc Bruère.

Co-fondateur de SEVENTEE avec Guillaume Deslandes, Marc Bruère a fait toute sa carrière dans l’immobilier et la construction, chez Bouygues Construction pendant 15 ans, puis en tant que fondateur de l’agence de colocation immobilière Nouvelles Tribus.

«J’ai aussi l’expérience de la déferlante d’appels et de messages reçus, du temps passé à traiter les questions des candidats, tout ce qui concerne leur candidature, à leur répondre et à qualifier leurs dossiers. Tant qu’on ne l’a pas fait, on ne se rend pas compte, surtout en haute saison”.

Faire gagner du temps et de l’argent aux agences

En assurant aux agences de gagner jusqu’à 70 % de leurs coûts et de leur temps de traitement de dossiers (d’où le nom SEVENTEE), et aux locataires un service et des résultats de meilleure qualité, le site de rencontres immobilières lyonnais se distingue et réaffirme son caractère radicalement différent : une plateforme communautaire, co-conçue par la profession, pour faciliter la mise en relation et les démarches locatives.

“SEVENTEE nous fait gagner un temps précieux dans le traitement des appels et messages des candidats. Tout est prêt sur l’application, nous allons à l’essentiel en consultant les dossiers qualifiés. Par ailleurs, SEVENTEE est un excellent moyen de louer nos biens sans recours aux portails traditionnels. En 4 mois, nous avons pu nous affranchir, en partie, d’un acteur monopolistique”, précise Antony Pedrini – Gérant Régie Pedrini.