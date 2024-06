Saint-Jean-de-Luz : Très belle maison rénovée proche des plages et écoles

Immobilier Saint-Jean-de-Luz : Elégante maison, rénovée, proche des plages, de 260 m² sur 700 m² de terrain, comprenant 6 pièces et 4 chambres, et dotée d’une piscine chauffée, cherche preneur.

Cette très belle maison de 260 m² et 700 m² de terrain, 6 pièces et 4 chambres, dont l’architecture moderne, avec sa façade blanche et ses grandes fenêtres, s’intègre harmonieusement dans un environnement verdoyant, offrant un cadre de vie confortable et stylé, est à vendre à Saint-Jean-de-Luz.

Située proche des plages et des écoles, elle a été rénovée en 2021.

Des tons neutres et des éléments en bois clair

Cette demeure moderne et élégante se distingue également par son design épuré et son utilisation judicieuse de l’espace. À l’intérieur, des tons neutres et des éléments en bois clair créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, comme en témoigne la chambre à coucher minimaliste et le salon lumineux avec un foyer encastré.

À lire aussi Perpignan : Villa grand luxe face à mer

Un espace de détente très agréable

La terrasse couverte et le jardin avec piscine chauffée de 10X4m offrent des espaces extérieurs parfaits pour se détendre et profiter de la nature, complétés par des touches décoratives comme des plantes en pot et des sculptures.

Son prix : 1 995 000€. Plus de renseignements sur barnes-cotebasque.