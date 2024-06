Immobilier de prestige Paris : Un printemps dynamique porté par les Primo-accédants et les ultra-fortunés

Depuis le début de l’année, les primo-accédants sont plus actifs sur le marché dans un contexte de baisse de prix, tandis que l’engouement des ultra-fortunés pour Paris continue de se renforcer. Le marché de la location de biens de luxe fait, lui aussi, l’objet d’une forte attractivité.

Dans son ensemble, le printemps 2024 chez Junot se montre particulièrement dynamique avec un volume d’offres acceptées en augmentation de 20,2 % par rapport à la même période l’année passée.

Des primo-accédants étonnamment plus actifs sur le marché

Encouragés par une baisse moyenne des prix de 3,6 % depuis le début 2024 (qui suit celle de 7% en 2023) et face à un marché de location en pénurie, Junot constate une croissance significative des primo-accédants qui concrétisent un projet immobilier au premier trimestre 2024, représentant 30% des ventes réalisées (contre 17% en 2023). Les quartiers les plus plébiscités par ces acheteurs sont ceux du nord de Paris : 65 % d’entre eux ont investi dans les 17e et 18e arrondissements.

Ces nouveaux acquéreurs sont plus jeunes : 32,7 ans en moyenne en 2024 contre 35,3 ans en 2023. En termes de surface, ils achètent en moyenne 61,85 m² en 2024 contre 59,07 m² en 2023 ;. Le montant moyen d’achat s’élève à 759 110 €. Les prix restent néanmoins très disparates, pouvant atteindre 3 175 000 €. 3/4 des acquéreurs ont recours à un prêt bancaire avec un apport important (prêt familial ou donation) pour financer leur projet d’acquisition, tandis qu’un tiers d’entre eux paient comptant en étant très souvent aidés par la famille.

« Ces primo-accédants peu touchés par la hausse des taux d’intérêt ont donc saisi l’opportunité d’acheter leur résidence principale, profitant de conditions favorables pour devenir propriétaires », constate Sébastien Kuperfis, président du groupe Junot.

Paris 9e – Cadet

Ce bel appartement de 62 m² entièrement rénové par architecte en 2023 a été vendu à des primo-accédants pour leur résidence principale au prix de 710 000 €, soit 11 528 €/m².

Paris 18e – Abbesses

Cet appartement de 188 m² rénové bénéficiant d’un jardin de 122 m² à l’abri des regards a été vendu à un primo-accédant londonien travaillant dans la finance au prix de 3 175 000 €, soit 16 879 €/m², comme résidence principale.

Paris 9e – Martyrs

Cet appartement de 103 m² avec balcons en parfait état a été vendu sans négociation en une semaine et comptant à 1 785 000 €, soit 17 277 €/m². L’adresse recherchée, la rénovation soignée et la luminosité en font un bien rare.

À lire aussi Immobilier : Avison Young conforte sa présence en Europe du Sud-Est avec un partenariat en Grèce

La bonne santé du marché de l’ultra-luxe

D’après le dernier Wealth Report de Knight Frank, le nombre d’UHNWIs (individus ultra-fortunés) a augmenté de 4,2% par rapport à 2023, avec près de 70 nouvelles grandes fortunes créées chaque jour, portant le total mondial à 626 600 individus. Cette croissance a été principalement tirée par l’Amérique du Nord (+7,2%) et le Moyen-Orient (+6,2%). Les prévisions indiquent une augmentation de 28,1% du nombre d’ultra-fortunés dans le monde d’ici 2028, avec une forte croissance en Asie, notamment en Inde (50%) et en Chine continentale (47%).

Plus de 20% des UHNWIs prévoient d’acheter une propriété résidentielle en 2024

Alors que les prix à New York et Londres ont chuté respectivement de 8% et 17% par rapport à leurs récents pics de marché, à Miami et Dubaï les prix ont fortement augmenté du fait d’un important afflux de richesse.

Paris se distingue par sa stabilité et sa résilience, avec une hausse des prix de 2,5% dans l’ultra luxe, confirmant son statut de marché solide et attractif pour les investisseurs. En effet, une série de réformes favorables aux entreprises a permis à la France d’attirer plus d’investissements directs étrangers que n’importe quel autre pays européen au cours des quatre dernières années, en grande partie grâce à l’industrie et à l’innovation, mais aussi grâce au florissant secteur financier parisien, selon EY.

« En 2024, les propriétés signées par architecte avec du mobilier sur-mesure, mais de style classique, offrant une vue sur la Seine ou la tour Eiffel, sont très demandées. Cette demande est notamment portée par nos clients chinois et américains, alors que Paris occupera le devant de la scène à l’approche des Jeux olympiques de 2024. Les Américains sont toujours aussi friands de Paris avec deux exigences : la volonté de disposer d’une propriété clé en main Rive gauche, avec des éléments d’origine et de beaux volumes, tout en offrant un confort auquel ils sont habitués. Nous faisons face à un manque d’offres ultra haut de gamme pour répondre à cette demande étrangère », souligne Alison Ashby, directrice de Junot Fine Properties | Knight Frank.

Paris 6e – Odéon

Ce somptueux appartement de 287 m² entièrement rénové par architecte et proposé clé en main a été vendu à un acquéreur chinois comme pied-à-terre au prix de 8 400 000 €, soit 29 304 €/m². Ce bien a su préserver son style Second Empire avec ses volumes, sa hauteur sous plafond de 3,50 m, ses moulures et ses cheminées d’origine.

Paris 7e – Saint-Dominique

Cet appartement d’exception de 366 m² rénové par architecte et offrant une vue dégagée sur le Sacré-Cœur a reçu une offre acceptée quelques semaines après son entrée sur le marché à plus de 10 millions d’euros par des Américains.

Le marché de la location de luxe ne fait que progresser

Aujourd’hui 75 % des nouveaux biens chez Junot Location & Gestion sont loués soit à des entreprises, pour leurs cadres, soit à une clientèle étrangère ou régionale ayant besoin d’un pied-à-terre à Paris. Plus spécifiquement, 1/3 de ces locations sont réalisées par des sociétés du CAC 40 qui cherchent à loger régulièrement leurs salariés ou dirigeants accompagnés de leur famille à la recherche de biens de qualité et idéalement situés.

Avec un portefeuille de 650 millions d’euros d’actifs en gestion, le prix moyen de location est passé à 3 500 €/mois, ce qui représente une hausse de 16 % en 12 mois. Cette hausse s’accompagne d’une nouvelle tendance des fonds d’investissements qui lancent des programmes de propriétés locatives dotées de prestations haut de gamme, telles que des salles de fitness, des spas ou encore des piscines.

Critères principaux pour satisfaire les attentes de cette clientèle :

Charme de l’haussmannien : Les caractéristiques emblématiques parquet, moulures, cheminée, constituent un atout indéniable et sont soigneusement préservés lors des rénovations majeures ;

Matériaux nobles et équipements dernier cri (climatisation, chauffage au sol…) ;

Espaces extérieurs : bien que rares, ils sont extrêmement prisés et représentent un must pour de nombreux locataires ;

Vues sur les monuments de Paris : les vues directes sur les monuments parisiens ajoutent une valeur inestimable aux propriétés et sont très recherchées.

« Pour répondre à cette demande, nous avons développé un portefeuille de propriétés soigneusement sélectionnées, comme cet appartement situé au Champ de Mars dans le 7e de 198 m² loué à 19 000 €/CC mois à une américaine qui cherchait un pied-à-terre à Paris. Elle est littéralement tombée sous le charme de la vue sur la tour Eiffel », note Sylvie Bachelier, directrice du département Location & Gestion.

Paris 7e – Rue de Grenelle

Ce duplex de 335 m² situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle est loué à 20 000 €/CC mois à un créateur de mode comme pied-à-terre le temps des travaux de sa résidence principale à Paris.