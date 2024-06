Nomination : Grégoire Charpentier, Président de l’Observatoire Immobilier de Provence

Élu le 21 mai 2024 à la présidence de l’Observatoire Immobilier de Provence (OIP) pour un mandat de 2 ans, Grégoire Charpentier, vice-président de l’ARHLM, succède à Arnaud Bastide, le président de la FPI Provence. Il sera accompagné par un nouveau Bureau à la composition pluridisciplinaire, à l’image de cette association qui rassemble les principales familles des acteurs de l’immobilier de Provence.

Grégoire Charpentier : une carrière dédiée au logement

Grégoire Charpentier est directeur général depuis 2016, de l’ESH (Entreprise Sociale de l’Habitat) Famille et Provence. Présente dans trois départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône et Vaucluse), elle est propriétaire d’un parc de 8 500 logements sociaux.

Agé de 61 ans, Grégoire Charpentier a réalisé l’essentiel de sa carrière dans le logement. Son diplôme d’ingénieur de l’ESTP en poche, il débute sa carrière en 1988 comme responsable de programmes au sein du promoteur immobilier Bâtisseurs de France avant de rejoindre, deux ans plus tard ADIM SUD, société de montage d’opérations immobilières, dont il prendra plus tard la direction.

En 2004, Grégoire Charpentier choisit par convictions personnelles de poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur du logement social. Il exerce les fonctions de directeur du développement, de la promotion, et du renouvellement urbain d’Erilia, avant de prendre la direction générale de l’ESH Famille et Provence, deux bailleurs sociaux dont l’actionnaire majoritaire est Habitat en Région.

Gregoire Charpentier préside par ailleurs le Comité exécutif d’Act’Her Sud-Est, une fondation initiée par Habitat en région Sud-Est, un regroupement de bailleurs sociaux du territoire, avec l’appui de la Caisse d’épargne Cepac. Act’Hef Sud-Est s’est donné pour mission de soutenir des projets liés à l’accès à la culture, la jeunesse et l’éducation.

L’OIP : un interlocuteur privilégié des pouvoirs politiques et des élus du territoire

Dans le cadre de sa mandature au sein de l’OIP, et en l’attente d’une feuille de route stratégique qu’il dévoilera prochainement, le nouveau président de l’Observatoire Immobilier de Provence ambitionne de conforter la production d’études statistiques en lien avec les secteurs de la construction et l’immobilier neuf menées par l’OIP depuis 30 ans (Infoprom, E-Focus, Bulletin de conjoncture, Datalive,

Il veut renforcer le positionnement de l’OIP comme interlocuteur privilégié des pouvoirs politiques et des élus du territoire sur les thématiques liées au logement et à l’acte de bâtir, et intégrer de nouveaux acteurs qui n’étaient jusqu’alors pas où plus présents au sein de l’OIP à l’instar des représentants des organismes fonciers solidaires ou des foncières.