Immobilier : Liaisons Habitat lance son portail connecté pour faciliter l’acquisition de foncier

Liaisons Habitat, spécialiste de la recherche foncière, lance son nouveau portail foncièrement connecté, unique en son genre. Grâce à sa connectivité innovante, le portail offre une expérience de recherche intelligente, pertinente et qualifiée, simplifiant ainsi le processus de vente et d’acquisition foncière à travers la France.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de faire gagner un temps précieux aux promoteurs et facilite la vente, sans aucun frais pour les propriétaires de biens et de terrains ou les agents et agences immobilières sous mandat.

Offrir un flux constant d’annonces qualifiées, en temps réel avec l’aide de l’IA

Créée en 2021, Liaisons Habitat proposait jusqu’ici son offre sous forme de plateforme. Le nouveau portail connecté Liaisons Habitat intègre aujourd’hui dans son API la remontée de flux d’offres foncières en temps réel, émanant de réseaux d’agences immobilières. Une nouvelle fonctionnalité qui ouvre le champ des possibles : plus de 30 000 agents immobiliers répartis sur l’ensemble du territoire français peuvent désormais vendre des biens ou des terrains à travers le portail !

Une fois déposées en ligne, toutes ces opportunités foncières sont qualifiées par les équipes expertes de Liaisons Habitat, puis l’algorithme se charge de trier, sélectionner et de présenter des offres ciblées en fonction de critères validés par les acteurs de la promotion immobilière, à la recherche du foncier idéal.

Liaisons habitat, le nouveau portail facilitateur de connexions intelligent

Le savoir-faire des experts fonciers de Liaisons Habitat combiné à la remontée ciblée des offres, permet une expérience simplifiée, optimisée et attractive pour les vendeurs particuliers ou professionnels de l’immobilier comme pour les acquéreurs – promoteurs, marchands de biens, lotisseurs, bailleurs, etc. L’accompagnement va de la mise en vente du bien ou du terrain, jusqu’à la signature de l’acte définitif chez le notaire.

Cette approche unique facilite les échanges directs avec les promoteurs et permet une concrétisation des projets, en moyenne deux fois supérieure à un process classique. Elle permet un gain de temps pour les acquéreurs et une meilleure valorisation des biens pour les vendeurs, pouvant atteindre jusqu’à + 30% de la valeur du marché, basé sur une vente auprès d’un particulier.

La mutation du modèle en portail : des transactions foncières sécurisées et gratuites pour les vendeurs

Le portail propose un nouveau modèle économique où la démarche de vente est entièrement gratuite et sécurisée pour les vendeurs.

En effet, Liaisons Habitat détient un mandat de recherche avec les acteurs de la promotion ou propose un abonnement payant, leur permettant d’accéder aux opportunités foncières qualifiées et ciblées. La lecture des dossiers est entièrement sécurisée via le portail avec un identifiant unique par acquéreur, garantissant la confidentialité des informations fournies par les vendeurs, agents immobiliers, notaires, propriétaires, communes, etc.

Une solution gratuite pour les vendeurs de terrains

Dans sa précédente version « plateforme », Liaisons Habitat a permis la signature de 100 offres d’achat entre vendeurs et promoteurs, soit potentiellement la réalisation de 3000 logements. Le nouveau portail connecté propose un maillage sur tout le territoire et compte bien s’imposer en tant que leader du marché français en multipliant par 3 les offres à qualifier, passant ainsi de 2500 opportunités foncières par an à 7500 voire 10 000 à l’horizon 2026 !

« Dans un monde en constante évolution, l’innovation est la clef du succès. C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre portail foncièrement connecté, une solution révolutionnaire qui transforme la recherche foncière en une expérience dynamique, efficace et attractive. C’est un modèle économique unique et hybride qui se rémunère sur la base de l’abonnement ou du mandat contractés par les acheteurs professionnels. Ce système permet d’être entièrement gratuit pour les vendeurs de terrains. Notre objectif : industrialiser la recherche foncière et créer un écosystème collaboratif entre les acteurs de l’immobilier », explique Jimmy Turi, Président de Liaisons Habitat