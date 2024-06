Près de 200 agents immobiliers ont célébré les 20 ans du Fichier AMEPI lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui s’est tenue à La Baule les 18 et 19 juin derniers. Cet événement marquant a permis au président de l’association, Cédric Lavaud de présenter sa nouvelle appli alfa teams, ses axes de développement, notamment une restructuration des Alfas afin d’optimiser le partage de business entre adhérents.

Le Fichier AMEPI, une bulle de réconfort pour les agents immobiliers

« Nous voulons faire de ces deux journées une bulle de réconfort dans un contexte très particulier », a déclaré Cédric Lavaud en ouverture de l’évènement. Il a rappelé que le Fichier AMEPI favorise la coopétition, c’est-à-dire la coopération entre concurrents. « Aujourd’hui, dans cette salle, vous avez tous compris que pour atteindre vos objectifs, il fallait d’abord les faire atteindre à ceux qui vous entourent. Et cette valeur, elle est rare », a-t-il souligné.

Cédric Lavaud a mis en avant l’importance de la coopération dans un marché immobilier ultra-concurrentiel. Tous les mois, le Fichier AMEPI intègre de nouveaux agents immobiliers, qui souhaitent développer leur chiffre d’affaires. Avec plus de 18 000 utilisateurs répartis en 210 Animation Locale du Fichier AMEPI (ALFA), le Fichier AMEPI couvre une grande partie du territoire français et fédère les professionnels de l’immobilier qui ont compris la nécessité de coopérer pour maîtriser leur marché et accroitre la satisfaction client. « Les Alfas leaders se servent du Fichier AMEPI pour rentrer des mandats exclusifs« , a-t-il expliqué. Cette stratégie permet non seulement de renforcer leur propre activité, mais aussi de créer un écosystème collaboratif bénéfique pour tous les membres.«

Une restructuration nécessaire pour mieux accompagner les agents immobiliers

Élu président en 2021, Cédric Lavaud a entrepris une refonte complète de l’outil. « Il y a 3 ans, vous m’avez fait part de votre souhait de vous réapproprier l’outil et nous nous sommes engagés à y répondre. Nous avons depuis réalisé ensemble un travail considérable en restructurant le siège et en vous apportant de nouveaux services afin de vous développer en toute sérénité », a-t-il rappelé. Cependant, malgré ces avancées, Cédric Lavaud a reconnu que le développement de l’outil n’a pas atteint les objectifs escomptés, incitant à une réflexion collective pour identifier les freins et y remédier.

L’un des principaux axes de développement annoncés concerne la restructuration des Alfas (Animations Locales du Fichier AMEPI). « Nous avons identifié des zones dans lesquelles le Fichier AMEPI n’était pas du tout représenté à ce jour », a précisé son président soulignant les disparités régionales dans le développement des Alfas. « À l’instar d’un escalier, certains n’ont pas encore franchi la première marche, tandis que d’autres se sont développés depuis fort longtemps et ont déjà fait évoluer leur modèle ».

Pour y remédier, l’association introduit une classification des Alfas en cinq nouvelles catégories, selon leur niveau de développement et d’implication :

Bronze pour les Alfas inanimées

pour les Alfas inanimées Silver pour les Alfas sous-dimensionnées

pour les Alfas sous-dimensionnées Gold pour les Alfas représentatives

pour les Alfas représentatives Platinum pour les Alfas leaders

Ces catégories permettront d’offrir un accompagnement sur mesure à chaque Alfa. Pour cela, les rôles des responsables régionaux seront redéfinis : certains se concentreront sur l’animation, d’autres sur le développement, tandis que le service formation et intégration sera centralisé au sein du siège.

Vers plus de partage de mandats exclusifs pour plus de business

En conclusion, Cédric Lavaud a réitéré l’importance de la coopération et de la solidarité au sein du Fichier AMEPI. « La culture du fichier de partage du mandat exclusif chez l’agent immobilier n’est pas une compétence innée, mais une compétence acquise », a-t-il souligné. L’association s’engage à expliquer et à convaincre que le Fichier AMEPI est un moyen efficace de coopétition pour atteindre ses objectifs individuels, faire progresser son chiffre d’affaires et accroître la satisfaction client.

Les deux jours de l’Assemblée Générale ont été ponctués de moments de convivialité et d’ateliers, permettant aux participants de se ressourcer et de repartir avec de nouvelles idées pour dynamiser leur activité. Cet anniversaire marque un tournant pour le Fichier AMEPI, symbolisant à la fois deux décennies de succès et un engagement renouvelé envers l’innovation et la solidarité.