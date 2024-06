Hausse du prix du gaz : Quel impact sur vos factures ?

Les tarifs du gaz augmente de 11,7% en moyenne au 1er juillet 2024. Quel impact sur les factures et comment en limiter l’impact ?

On pouvait difficilement passer à côté de cette information : le tarif du gaz doit augmenter au 1er juillet 2024 de 11,7% en moyenne. Qu’est-ce qui peut expliquer cette hausse ? Comment cette augmentation se répercute-t-elle sur les factures de gaz ? lesfurets font le point.

Les tarifs d’acheminement du gaz augmentent de 27,5%

La hausse du gaz de juillet 2024 a été annoncée par la commission de régulation de l’énergie (CRE) dès février. Elle s’explique par la hausse du tarif de l’Accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD), autrement dit le tarif d’utilisation et d’entretien du réseau de gaz, payé par les entreprises pour l’acheminement du gaz jusqu’aux ménages, et dont le coût est ensuite répercuté sur les factures.

Au 1er juillet 2024, ce tarif augmente de 27,5%. Cette augmentation correspond à 55% de la hausse du prix repère du gaz en France. La baisse de la consommation de gaz dans le pays ces trois dernières années est une des causes de cette augmentation.

À lire aussi Immobilier : Vers une stabilisation du marché ?

Une hausse des prix du gaz sur les marchés de gros

Un tiers de la hausse du prix repère du gaz, soit 37% environ, est dû à la remontée des cours du gaz sur les marchés : le prix passe de 25€ le MWh fin février à 35€ le MWh actuellement.

À lire aussi Immobilier : GoFlint lance Flint.E, le 1er moteur de recherche en langage naturel

Une augmentation du dispositif CEE (Certificats d’Economies d’Energie)

Le coût du dispositif des CEE augmente également, se répercutant sur le prix du gaz final en France. Ce mécanisme pousse les fournisseurs de gaz à aider financièrement leurs clients dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Quel sera l’impact sur la facture ?

Le prix du kWh moyen du prix repère du gaz pour les ménages avec chauffage au gaz passe de 0,09140€ TTC en juin à 0,10261€ TTC en juillet.

Le prix du kWh moyen du prix repère du gaz pour les ménages avec cuisson et eau chaude passe de 0,11261€ TTC en juin à 0,13159€ TTC en juillet.

En prenant en compte l’évolution du prix du kWh moyen de ce prix repère du gaz entre juin et juillet, voici une estimation des factures annuelles de deux foyers :

Un ménage de 2 personnes avec cuisson et production d’eau chaude au gaz et habitant dans un logement de 50 m², avec une consommation annuelle de 2 945 kWh. La facture annuelle s’estime ainsi à 387 euros, soit presque 60 euros de plus par rapport à juin.

Un ménage de 2 personnes avec chauffage, cuisson et production d’eau chaude au gaz et habitant dans un logement de 50 m², avec une consommation annuelle de 7 445 kWh. La facture annuelle s’estime ainsi à 763 euros, soit 80 euros de plus par rapport à juin.

Quels conseils pour réduire sa facture ?

Pour limiter le coût de sa facture de gaz, il existe plusieurs possibilités :

Souscrire une offre fixe peut permettre de payer le même prix du kWh malgré l’augmentation des tarifs du gaz. Pour une offre indexée, en revanche, on paye moins cher avec la réduction appliquée, mais la hausse des tarifs sera tout de même effective.

Réduire sa consommation : il s’agit alors de faire des économies d’énergie sur les principaux postes de consommation du logement, comme le chauffage, la production d’eau chaude, la cuisson, les appareils électriques, etc.

Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à comparer les offres de gaz en ligne afin de trouver le contrat qui s’adapte aux besoins de chacun.

* Le prix repère du gaz remplace le tarif réglementé du gaz d’ENGIE depuis le 1er juillet 2023. Défini chaque mois par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), il représente le coût du gaz en France. Il sert à la fois de tarif de référence pour les fournisseurs dans la fixation de leurs grilles tarifaires et de tarif boussole permettant d’aider les consommateurs à trouver l’offre la moins chère. Attention : il ne s’agit pas d’une offre de gaz !