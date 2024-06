Proptech : « L’IA dans tous ses états », Stéphane Scarella (RENT)

Pour Stéphane Scarella, Directeur Général de RENT, le label de la Proptech en Europe et spécialiste des Proptech, la crise dans laquelle l’immobilier se trouve aujourd’hui révèle avant tout une immense opportunité pour répondre aux nouveaux besoins : les startups qui apportent de l’innovation sont donc les mieux placées pour soutenir les différents marchés immobiliers.

Leur objectif ? Faire revenir dans l’immobilier l’investissement en misant sur la performance et l’IA comme moteur des levées de fonds, dans la trajectoire des 10 milliards d’investissements obtenus récemment pour la décarbonation et la santé. Rencontre avec un fervent supporter de l’ IAnnovation appliquée à la Proptech.

La triptyque StartUp – Fonds d’investissement – Industriel, la clé pour consolider l’immobilier français de demain

A la tête du label RENT depuis 6 années, Stéphane Scarella dresse avant tout un état des lieux factuels du marché, « L’actualité politique récente a déjà eu des répercussions sur la variation de l’emprunt de l’état et cela pourrait mettre fin à la tendance baissière des taux immobiliers alors que le besoin structurel de logements, neufs ou anciens reste un enjeu majeur pour des millions de Français.».

Il ajoute, « Construire, rénover, surélever, décarboner, maîtriser ses dépenses sont déjà des impératifs familiers au secteur du logement. L’innovation portée par plus de 400 start ups regroupées au sein de la Proptech, la Fintech, la Constructech est une première condition pour répondre aux enjeux économiques de demain. L’intégration de l’IA pour comprendre et personnaliser les services, fluidifier le parcours sera la clé pour s’inscrire dans l’industrie et attirer des fonds. Rappelons que la France est le premier écosystème pour l’intelligence artificielle en Europe avec plus de 600 startups spécialisées soit +21% entre 2021 et 2023 selon les chiffres du gouvernement. La Proptech, clairement engagée dans les enjeux d’accessibilité, de durabilité, d’abordabilité doit avoir une place de choix pour les fonds d’investissement, les industriels et un intérêt amplifié des institutionnels. La contrepartie c’est d’être pionnier et opportuniste en termes d’innovation. »

À lire aussi Agents Immobiliers : Pour ses 20 ans le Fichier AMEPI réorganise ses Alfas pour partager plus de business

Face à des investisseurs plus exigeants, pour qui il faut aller plus vite et faire mieux, certaines PropTech tirent leur épingle du jeu…

L’enjeu majeur de l’industrie immobilière dont RENT tire son succès en France et à l’international, est donc de réunir la triptyque startups innovantes, fonds d’investissement et industriels de tous les marchés immobiliers (neuf, ancien, issus de la construction, de la rénovation et de la commercialisation) dans un objectif commun : innover, créer et trouver des solutions pour consolider l’immobilier en France, et par ricochet, soutenir et développer l’emploi dans l’hexagone.

« Face à des investisseurs plus exigeants, pour qui il faut aller plus vite et faire mieux, certaines PropTech tirent leur épingle du jeu et continuent à lever des fonds cette année, consolidant ainsi leurs positions. C’est le cas notamment de Zefir alternative au parcours immobilier traditionnel qui a levé 11 millions d’euros début avril, ou encore de Check & Visit, spécialiste de la collecte de données sur la transition énergétique », détaille Stéphane Scarella.

À lire aussi Immobilier : GoFlint lance Flint.E, le 1er moteur de recherche en langage naturel

L’IA, tête d’affiche de RENT les 6 et 7 novembre prochains

Après une édition record en 2023 sur le thème « moins de carbone, plus d’idées pour la Proptech », Stéphane Scarella confie que le prochain salon RENT placera l’intelligence artificielle au cœur des échanges, tant sur son aspect « performatif » pour les professionnels que dans son rôle auprès des consommateurs pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux.

En immobilier comme ailleurs, « l’IA arrive à pas de géant », constate le spécialiste du monde de la PropTech et Directeur Général du label international RENT.

Une occasion de constater les effets réels de l’IA sur le monde de l’immobilier, avec des retours d’expériences et de découvrir en novembre, sur RENT, des startups innovantes « qui sont pour certaines encore dans le garage aujourd’hui ».

Il sera également temps d’apprécier les performances de PropTech qui se consolident cette année en s’appuyant sur l’IA pour offrir un service puissant, à l’image d’Optimmo dans la rénovation énergétique.

Construction, rénovation, décarbonation, nouvelles alternatives pour accéder à la propriété : des sous-segments qui lèvent des fonds !

Si l’IA est une composante clé des propositions d’innovation, elle n’en reste pas moins un outil au service d’une solution.

« Les nouveaux usages immobiliers entraînent ces startups aux frontières de la PropTech, FinTech, Contech ou GreenTech : elles offrent des solutions de décarbonation, de rénovation énergétique transparente, de gestion des données de masse pour gagner en puissance mais aussi de financement alternatif au crédit », détaille ainsi le spécialiste.

« Celles qui réussissent à apporter une solution à un usage majeur, en adéquation avec le marché, lèvent des fonds mais elles doivent ensuite emprunter la voie plus traditionnelle d’une gestion d’entreprise vertueuse pour s’installer », ajoute Stéphane Scarella. Pour séduire les investisseurs, il estime qu’il faut donc « proposer des solutions cohérentes, innovantes et performantes à la fois ».

« La décarbonation, les solutions alternatives au crédit traditionnel, la réduction des coûts de la rénovation énergétique sont autant de « sous-segments de l’immobilier qui sont bien financés, car ils répondent à des enjeux écologiques et sociaux majeurs » précise t-il.

La Proptech est en pleine expansion et joue un rôle crucial dans la transformation du secteur immobilier. Ses enjeux majeurs tournent autour de l’accessibilité, la durabilité, l’innovation, la sécurité des données et la confiance.

En intégrant des technologies avancées comme l’IA tout en assurant transparence et interaction humaine, la Proptech peut révolutionner la manière dont nous concevons, accédons et vivons dans les logements.

« Cette approche équilibrée entre technologie et humanisation est essentielle pour relever les défis actuels et futurs du marché immobilier, tout en gagnant et en maintenant la confiance des utilisateurs » ajoute Stéphane Scarella.