Immobilier/Bilan 2e trimestre : Des ventes en baisse de 10 % et des prix qui chutent de 8 %

Foncia publie les résultats de son étude portant sur l’évolution du marché immobilier ancien en France pour le deuxième trimestre de l’année 2024 en comparaison à celui de 2023. L’évolution du marché immobilier au deuxième trimestre continue de baisser en volume de transaction (- 10%) mais sa dépréciation est moins importante que celle connue au 1er trimestre 2024 (- 16%) et Foncia Transaction constate un retour des acquéreurs sur le marché, laissant présager une embellie.

Les prix continuent quant à eux de baisser de 8% par m2 en moyenne pour des surfaces vendues légèrement en hausse (+ 2%) et avec un délai de vente estimé à 8 jours supplémentaires.

Un marché immobilier de l’ancien plus dynamique qu’au trimestre précèdent

Les données de Foncia Transaction révèlent un marché immobilier de l’ancien plus dynamique qu’au trimestre précèdent avec des premiers signaux positifs en dépit d’un volume de transactions toujours en baisse de 10 %.

L’étude Foncia révèle que la légère baisse des taux d’emprunt permet un retour progressif à la fois des acquéreurs traditionnels et des investisseurs locatifs privés. Une diminution significative des prix de vente des biens est observée. Quant aux vendeurs, ils sont sont de plus en plus nombreux à consentir à un ajustement à la baisse des prix permettant ainsi à l’activité de se dynamiser.

Moins d’estimations de prix mais des stocks stables

Foncia constate également, pour le deuxième trimestre, une légère baisse sur le nombre d’estimations et de mises en vente (- 5%) mais une stabilisation de ses stocks de biens à vendre. Les acquéreurs restent cependant prudents pour le moment, se laissant encore le temps de la réflexion avant d’acheter, comme en témoigne l’augmentation des délais de vente de 8 jours, soit en moyenne 92 jours, s’expliquant également parle consentement des vendeurs à une diminution du prix dès lors que leur bien serait en vente depuis plusieurs mois et faisant mécaniquement allonger ce délai de vente.

« La situation du marché de l’ancien au deuxième trimestre 2024 laisse entrevoir un marché qui se redresse peu à peu après une période morose constatée ces derniers mois. Le mois d’avril a été marqué par une dynamique particulièrement positive et a démontré qu’un bien au juste prix se vend aussi bien et rapidement que l’année dernière, voire plus vite. C’est notre rôle, en tant qu’expert du secteur, de déterminer, à l’aide de nos connaissances du marché, le juste prix d’un bien afin qu’il puisse se vendre dans les meilleures conditions pour tous», précise Jordan Frarier, président de Foncia Transaction.

Quelques régions tirent leur épingle du jeu

L’étude Foncia Transaction démontre la corrélation forte entre baisse des prix concédées par les vendeurs et hausse des surfaces vendues. Les prix de vente reculent ainsi quasiment partout avec des baisses comprises entre 1 % et 15 %, à l’exception des régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine qui connaissent de légères hausses mais où les surfaces vendues diminuent ainsi que dans les Haut-de-France qui connaissent une belle embellie avec une hausse des prix et une hausse des surfaces vendues.

Également, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, jusqu’à présent épargnée, connaît en ce deuxième trimestre une diminution de ses prix de 6%.

Si la baisse des prix et des taux se poursuit, l’activité devrait se dynamiser encore davantage à la rentrée

Les chiffres du deuxième trimestre, s’ils actent une dynamique positive, s’inscrivent dans un contexte du marché immobilier global toujours en récession, notamment avec une pénurie manifeste de biens sur le marché locatif. Foncia ne recense actuellement que 8 100 biens à louer sur son site Internet.

La crise enregistrée dans le marché immobilier du neuf, la sortie des biens énergivores du parc locatif, et une législation instable ne favorisant pas les propriétaires privés à investir, constituent autant de facteurs participant à la crise du secteur immobilier actuel.

Dans un contexte politique incertain, Foncia reste donc prudente devant l’évolution positive du marché au troisième trimestre et attentive à l’évolution des conditions bancaires et des sujets réglementaires.

« Le contexte politique actuel ne nous permet pas d’être aussi optimistes pour le troisième trimestre que nous l’aurions souhaité au regard de plusieurs signaux positifs constatés ces trois derniers mois. Nous remarquons aujourd’hui un double phénomène : d’un côté, les primo-accédants accélèrent dans leurs projets immobiliers de peur de voir les taux augmenter de nouveau, de l’autre, une minorité d’investisseurs et d’acquéreurs de résidence secondaire rentrent dans une phase attentiste, à l’orée des résultats des élections législatives anticipées. Nous espérons tout de même confirmer pour les trois prochains mois les bons résultats enregistrés au cours du trimestre qui vient de s’écouler. Si la baisse des prix et des taux se poursuit, l’activité devrait se dynamiser encore davantage à la rentrée », conclut Jordan Frarier, président de Foncia Transaction.