Immobilier & DPE : Qu’est-ce qui change pour les petites surfaces le 1er juillet ?

À partir du 1er juillet, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) évolue pour les logements de 40 m² ou moins. Le mode de calcul de l’étiquette énergie, allant de « A » à « G », sera ainsi modifié, ce qui permettra de reclasser certains logements actuellement considérés comme des passoires énergétiques.

Les DPE réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 pour ces petites surfaces pourront bénéficier d’une nouvelle attestation reflétant la mise à jour de l’étiquette énergétique. En l’absence de cette attestation, le DPE initial restera valide.

Augmenter la valeur et l’attractivité des petites surfaces sur le marché immobilier

Ces modifications visent à offrir une évaluation plus juste de la performance énergétique des studios et petits appartements, augmentant ainsi leur valeur et attractivité sur le marché immobilier. La méthode de calcul actuelle désavantage les petites surfaces en surestimant leur consommation énergétique par mètre carré.

En outre, l’impact des réformes du DPE sur les logements de petite surface et le marché immobilier est notable. L’amélioration de leur étiquette rend ces logements non seulement plus attractifs sur le marché, mais encourage également les propriétaires à investir dans une rénovation, puisqu’ils savent que désormais leur effort sera reconnu.

Une inégalité sur les petites surfaces corrigée

« L’évolution du DPE est une excellente nouvelle pour les petits logements. Elle permet enfin une évaluation plus juste et encourage les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Ces nouvelles mesures prennent en compte les spécificités des petites surfaces et corrigent une inégalité de longue date. En rendant les travaux de rénovation plus valorisants et en augmentant la valeur des biens, cette réforme soutient aussi la transition énergétique globale« , précise Baudouin de la Varende, cofondateur d’Ithaque, solution qui permet d’accompagner les particuliers tout au long de leur projet de rénovation énergétique.