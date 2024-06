Pouvoir d’achat immobilier : Les 20 plus grandes villes ont gagné en moyenne 4 m²

Tandis que la problématique du pouvoir d’achat des Français est sur toutes les lèvres, l’heure est venue de faire le point sur le pouvoir d’achat immobilier pour le 1er semestre 2024.

Entre les conflits géopolitiques et la pandémie mondiale, les taux d’emprunts ont explosé, passant de 1% en 2021 à plus de 4% fin 2023. En 2024, pour la première fois depuis plusieurs années, ces taux ont enfin commencé a baissé puisqu’on observe aujourd’hui des taux en moyenne à 3,70% sur 20 ans ; évidemment cela impacte positivement la capacité d’emprunt des Français et ainsi leur pouvoir d’achat.

Meilleurtaux fait le point sur l’évolution des 6 derniers mois du pouvoir d’achat immobilier des Français dans les 20 plus grandes villes de France et entre aujourd’hui et décembre 2021.

Strasbourg, Toulouse, Lille, Reims, Dijon ou encore Le Havre gagnent 4 m²

Hormis à Nîmes (qui reste stable), on note une augmentation du pouvoir d’achat pour toutes les villes du classement sur les 6 derniers mois. En tête de liste des évolutions positives, on retrouver Saint-Etienne, où il est possible aujourd’hui d’acquérir 123 m² (+5 m²) pour 169 408 € empruntés. Sans surprise, pour cette même somme à Paris, on ne gagne pas beaucoup d’espace mais l’évolution reste positive puisqu’on passe de 17 à 18 m². Idem pour Nice et Toulon où l’augmentation est un peu timide (+1 m²). Cependant pour d’autres villes comme Strasbourg, Toulouse, Lille, Reims, Dijon ou encore Le Havre, on gagne 4 m² à l’achat pour un emprunt similaire.

« Même si ces évolutions sont encore timides, il s’agit de la première amélioration de la situation depuis le début de la crise en 2022 ! C’est un signe très positif pour le marché et cela devrait encourager les Français à reprendre leurs projets immobiliers », souligne Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

À lire aussi Immobilier : GoFlint lance Flint.E, le 1er moteur de recherche en langage naturel

2021 versus 2024 : une situation très différente

« La chute du marché de l’immobilier a conduit à des baisses du prix au m² notamment dans les grandes villes», observe Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.

Qui plus est, si on compare le pouvoir d’achat en décembre 2021 versus le pouvoir d’achat en juin 2024, les écarts sont extrêmement importants pour certaines villes.

Maël Bernier précise « En effet, malgré une légère évolution positive entre décembre 2023 et aujourd’hui, si on compare avec fin 2021, certaines villes ont perdu jusqu’à 35 m² soit l’équivalent de 2 pièces habitables. C’est le cas par exemple de Nîmes (-35 m²), Toulon (-34 m²) et Le Mans (-34 m²). Sur cette même période, on note aussi une baisse très importante du pouvoir d’achat à Saint-Etienne (-27), Grenoble (-21), Le Havre (-25), Dijon (-19) et Marseille (-19). »

À lire aussi Immobilier : Liaisons Habitat lance son portail connecté pour faciliter l'acquisition de foncier

La 1ère évolution positive du pouvoir d’achat immobilier en 4 ans

C’est la première fois en 4 ans qu’on note une évolution positive du pouvoir d’achat immobilier des Français mais nous sommes encore loin de la situation de 2021. On doit cette amélioration à la baisse des taux mais aussi à quelques ajustements baissiers sur les prix.

« Si nous regardons sur 4 années entre 2021 et 2024 c’est 18 m² de perdus en moyenne en France, il est donc très clair que le pouvoir d’achat immobilier des Français a chuté. Auparavant, la faiblesse des taux compensait des prix en forte hausse, ensuite, nous avons dû faire face à des hausses de taux sans baisse de prix et aujourd’hui, les taux baissent et les prix s’ajustent, la situation est donc plus favorable », ajoute Maël Bernier.

Quid de la suite de 2024 ?

Le début de l’année 2024 s’annonce prometteur pour le marché de l’immobilier. Si les taux ne vont pas drastiquement diminuer d’ici la fin de l’année, ils vont néanmoins se stabiliser et ainsi permettre à de nombreux Français de relancer leur projet immobilier. Reste à voir si le contexte politique Français actuel ne va pas trop impacter ces prévisions.