Immobilier Paris : Ellia Art Gallery, une solution pour les propriétaires et les artistes

Ellia Art Gallery propose aux propriétaires une solution innovante : occuper et valoriser des espaces inexploités grâce à des locations éphémères et la création d’événements prestigieux, tout en offrant une visibilité aux artistes.

Ellia Art Gallery a été fondée en 2013 par Laurence et Stéphane Ellia. Leur première galerie a ouvert ses portes à Saint-Germain-des-Prés autour d’événements encore très confidentiels avant de s’étendre successivement dans le quartier du Marais et celui des Ternes.

Art et Immobilier, une rencontre réussie

En entreprise agile, Ellia Art Gallery a su judicieusement allier « Art » et « Immobilier » et trouver la clé d’un système vertueux. La rencontre réussie entre ces deux univers est le produit de l’expérience et de la compétence de Laurence et Stéphane dans le domaine de l’immobilier commercial – elle, ancienne avocate, lui, dirigeant d’un groupe d’investissement immobilier – ainsi que de leur passion commune pour l’art et l’événementiel.

Parce qu’il est toujours préjudiciable pour un propriétaire de maintenir des locaux inexploités, Ellia Art Gallery lui apporte une réponse et lui propose de les occuper et de les mettre en lumière. Ellia Art Gallery s’engage, à travers un contrat de gestion exclusive, à faire une exploitation continue des lieux, via des locations de tiers éphémères qui génèrent du revenu pour le bailleur et qui répond à la demande de création d’événements de qualité, correspondant à des emplacements prestigieux. La rédaction d’un reporting régulier informe également le bailleur et lui permet de jauger l’attractivité des lieux.

Quand ils ne sont pas loués, Ellia Art Gallery trouve toute sa raison d’être et sa légitimité à investir les endroits dont elle a la gestion afin d’y exposer et de commercialiser des œuvres, d’offrir une plus grande visibilité aux artistes et de créer de la médiation culturelle et artistique via des événements toujours inclusifs.

Ellia Art Gallery, un lieu d’échanges et d’apprentissage

Ellia Art Gallery est en effet bien plus que de simples espaces d’exposition : elle est une plateforme d’excellence artistique pour l’inspiration et l’innovation, au carrefour des influences culturelles de demain. Hors-norme, la galerie s’engage à représenter une variété de perspectives, une exploration de formes d’art non conventionnelles, tout en favorisant l’inclusion et l’accessibilité.

La galerie développe régulièrement des collaborations entre artistes de différentes disciplines, comme la musique, la danse, la technologie ou la science, créant ainsi des expériences artistiques hybrides et stimulantes. Ellia Art Gallery est, in fine, un lieu d’échanges et d’apprentissage, où l’art dynamise l’espace et laisse une empreinte dans le temps. Les visiteurs y sont invités à repousser les limites de leur propre compréhension de l’art et à vivre une expérience culturelle unique.

Forte d’une équipe composée de médiatrices culturelles, de régisseurs et de spécialistes immobiliers, Ellia Art Gallery ambitionne aujourd’hui de développer son réseau d’institutionnels par une offre unique et la valeur ajoutée d’un concept innovant et d’un modèle économique vertueux. Il s’agit pour Ellia Art Gallery de gagner en visibilité mais aussi de garantir la pérennité de son objectif : proposer un monde d’art ouvert au plus grand nombre mais aussi l’excellence d’un service exclusif à ses collectionneurs.