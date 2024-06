L’immobilier : Toujours dans le Top 3 des investissements les plus fiables

Selon le baromètre annuel de Laforêt, l’immobilier est considéré comme l’un des trois investissements les plus fiables par les Français, juste derrière les livrets d’épargne et l’assurance-vie.

Plus que jamais, l’immobilier reste une valeur sûre aux yeux des Français. Près de 1 sur 2 est aujourd’hui prêt à investir dans la pierre et plus d’un tiers d’entre eux affichent leur confiance dans la reprise progressive du marché.

L’immobilier, un placement fiable, plébiscité par les Français

Le réseau Laforêt interroge chaque année les Français sur leur vision de l’immobilier. Or, dans un contexte encore marqué par l’incertitude, la dernière édition de ce baromètre révèle leur optimisme quant à l’évolution du marché.

En effet, plus d’un tiers d’entre eux (35 %) se déclarent confiants quant à la reprise du marché de l’ancien dans les deux prochaines années. Toujours considéré comme une valeur sûre, l’immobilier se place ainsi dans le top 3 des investissements les plus fiables, plébiscité par un quart des Français, juste après les livrets d’épargne (67 %) et l’assurance vie (45 %).

Des retours sur investissements attendus à long terme

En matière d’immobilier, la majorité des Français se projettent en effet à long terme, confiants dans la capacité de résilience du marché. 47 % d’entre eux espèrent ainsi un retour sur investissement après plusieurs années, prêts à patienter plutôt que de miser sur un placement plus risqué, contre 37 % qui en attendent des bénéfices à court terme.

L’investissement idéal pour sécuriser son avenir

Ainsi, l’immobilier est d’abord vu comme l’investissement idéal pour sécuriser son avenir. 43 % des personnes interrogées expliquent ce choix par la volonté de se constituer un patrimoine, 38 % évoquent une recherche de sécurité financière et 29 % le souhait d’anticiper leur retraite. La rentabilité, elle aussi, est une motivation importante invoquée en 3e position par 34 % des répondants.

Des stratégies d’adaptation face au marché actuel

Les Français, résolument optimistes quant à l’avenir, ne se laissent donc pas décourager par la situation économique actuelle, même marquée par une tendance baissière du marché. Ainsi, parmi les 32 % qui déclarent avoir eu récemment un projet immobilier, la plupart souhaitent toujours investir.

Et, si un tiers d’entre eux ont dû effectivement revoir leur projet initial, ils ne renoncent pas pour autant, mais s’adaptent, recherchant dans certains cas une surface plus petite (8 %) ou une zone géographique différente (7 %).

Etude LaForêt réalisée du 4 au 8 mars 2024, en collaboration avec l’IFOP Par MySweetImmo

Yann Jéhanno, Président du réseau Laforêt Malgré les défis actuels, les Français témoignent toujours d’un fort attachement à la pierre, qui se présente comme le placement fiable par excellence pour sécuriser une stratégie patrimoniale. La confiance renouvelée des Français dans l’immobilier est également un excellent signe aujourd’hui, en écho à un marché qui reprend progressivement des couleurs et offre de nouvelles perspectives.