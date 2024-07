Immobilier & Législatives : « Des propositions très contrastées pour les 3 partis », Matthieu Fumoleau

Que réservent au logement les 3 partis en lice pour le deuxième tour des législatives ?

Pour le parti de la majorité présidentielle ( Ensemble )

Étendre la garantie de loyer (Dans le sens de la garantie visale actuelle)

Qu’est-ce que la garantie visale ? La visale est une caution gratuite proposée par Action logement, Elle offre en cas de défaillance de paiement du loyer la garantie étatique d’un remboursement au propriétaire).

Créer un fonds de rénovation énergétique.

Exonérer les « jeunes de la classe moyenne et populaire » de droits de mutation (Frais de notaire). Qui sont les « jeunes de la classe moyenne et populaire » ? La classe populaire comprend les Français seuls ayant un revenu inférieur à 1530€ ; la classe moyenne est comprise entre 1530 et 2787€. L’INSEE classe les jeunes jusqu’à 29 ans. (Plus de précision selon les données de l’INSEE).

« La majorité présidentielle (Ensemble), dans la continuité de leur dynamique, décide de maintenir le cap en matière d’écologie avec le maintien des calendriers de rénovation mais également en drainant les jeunes de classes moyennes et populaires vers l’achat immobilier avec la suppression des frais de notaire (sur une base d’un logement ancien de 250K€ les frais de notaire représentent 17 à 19K€). L’élargissement d’une garantie d’état pour les jeunes locataires devrait permettre de faciliter l’accès au logement pour les plus défavorisés. Couplé à cela, la création d’un fond de rénovation énergétique aboutirait à la mise sur le marché de logements moins énergivores et permettrait une hausse du pouvoir d’achat de la population ciblée », précise Matthieu Fumoleau.

Pour le parti du Nouveau Front Populaire

Revalorisation des APL de 10%.

Élargir l’encadrement des loyers et des prix du foncier. L’encadrement des loyers est un dispositif qui limite l’augmentation du loyer lors de la mise en location d’un logement. Sont concernés aujourd’hui 7 territoires et 24 villes. L’encadrement des prix du foncier permettra la création d’un prix au m2 plafond dans les zones tendues.

Réquisition des logements vides pour loger les sans-abris. +3 millions de logements sont concernés en 2023.

Renforcer les aides pour l’isolation complète des logements.

Abrogation de la loi Kasbarian et interdiction des expulsions des locataires en situations d’impayés sans proposition de relogement. Qui est Guillaume Kasbarian et que veut-il ? Kasbarian est ministre délégué au logement. Il met en avant une loi qui portera son nom visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Ouverture d’un prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Qu’est-ce qu’un primo-accédant ? Accéder à la propriété pour la première fois. Pour bénéficier du statut, il faut respecter la double condition : L’achat doit concerner une résidence principale et il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les deux ans.

« Le Nouveau Front Populaire, souhaite réguler et encadrer drastiquement le logement et le marché de l’immobilier par la même occasion. Des mesures globalement très coûteuses et potentiellement décourageantes pour les primo-investisseurs, entraînant un probable retournement de marché avec une baisse des prix immobiliers. Une politique également axée sur l’envie de rénover un parc immobilier globalement vieillissant« , analyse Matthieu Fumoleau.

Pour le parti du Rassemblement National

Abroger les obligations en matière de DPE, travaux ou mise en location.

Création d’un prêt public à taux zéro qui se transformera en subvention pour un couple qui a un 3ème enfant.

Suppression de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) en faveur de l’IFF (Impôt sur la fortune financière). Quels sont les seuils d’imposition de l’IFI ? L’impôt sur la fortune immobilière est un impôt qui taxe le patrimoine immobilier à partir d’1,3 millions €. Subtilité à connaître, une fois le seuil symbolique d’1,3 millions l’impôt est calculé à partir de 800k€ de patrimoine. L’IFF aura cette même subtilité ?

« Le Rassemblement National, à l’inverse, ne souhaite pas impacter le marché immobilier en supprimant le caractère d’urgence et de délai pour la rénovation des passoires énergétiques. Malgré le souhait du parti de baisser la TVA sur les énergies (de 20% à 5,5%), la non-réglementation des calendriers de rénovation impacterait les locataires qui continuent de subir la facture d’énergie. Sans tenir compte de la notion écologique de chauffer une passoire énergétique« , commente Matthieu Fumoleau.