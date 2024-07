Immobilier Sainte-Maxime : Les acheteurs de retour avec un budget de 500 000 à 2 000 000 €

Exposé plein Sud, le littoral comprend plusieurs plages, dont la Croisette avec, au choix, sable ou galets, et sur la face Est, les plages de la Nartelle et ses nombreuses plages privées.

Sainte-Maxime : un emplacement privilégié

« Nous profitons également d’un golf 18 trous et d’un centre culturel avec salle de spectacle, salles de cinéma, restaurant et médiathèque. Le port situé en centre-ville abrite de nombreux bateaux, y compris la navette qui traverse le Golfe pour accéder à Saint-Tropez en 15 minutes. Notre marché couvert, ouvert toute l’année, recèle épices, cafés, huiles d’olives, viande, poissons et fleurs de grande qualité », commente précise Victoria Rogoff, commerciale dans l’agence Janssens immobilier Knight Frank de Sainte-Maxime.

L’accès à l’autoroute A8 est proche, à 15 minutes en voiture, permettant de rallier les Alpes Maritimes, Nice et son aéroport international, ou de l’autre côté les Bouches du Rhône et Aix-en-Provence en environ une heure. La gare de St Raphaël se situe à une vingtaine de kilomètres.

Villa aux Issambres à 2 150 000 €

Sainte-Maxime : un marché immobilier actif avec environ 1000 transactions par an

Le marché immobilier à Sainte-Maxime est actif. La ville est verdoyante avec du relief, abritant de nombreux quartiers tels que le Sémaphore, le Domaine du Golf, ou encore Le Saut Du Loup, offrant de jolies villas en hauteur profitant ainsi d’une vue magnifique sur la Méditerranée.

Côté appartements, le centre-ville propose surtout de petites unités avec une voire deux chambres. Des réalisations modernes, un peu plus excentrées, proposent de beaux appartements de 3 à 4 pièces dans des environnements sécurisés avec piscine et stationnements.

« Sainte-Maxime se définit comme une petite ville «familiale-chic» située dans le Golfe de St Tropez. Avec ses 15 000 habitants, elle est la plus habitée tout au long de l’année, ce qui en fait une ville dynamique avec de nombreuses activités culturelles, divertissantes et intéressantes. La vieille ville, très bien entretenue, abrite de jolies maisons bourgeoises et les rues piétonnes sont bordées de nombreuses boutiques et restaurants », précise Victoria Rogoff.

Villa à Sainte-Maxime à 4 500 000 €

Depuis 2024, le marché immobilier repart

Sainte-Maxime, de par son attractivité, est une ville convoitée avec environ 1000 transactions par an. La fin de l’année 2023, suite à la guerre au Moyen-Orient et aux taux d’emprunt élevés, a été calme, mais 2024 voit une reprise d’activité constante avec des acquéreurs motivés pour une recherche récurrente sur un budget de 500 000 € à 2 000 000 €.

« La clientèle la plus exigeante, avec des budgets allant jusqu’à 5 000 000 € est européenne : Anglais, Suisses, Luxembourgeois, Allemands et évidemment des Français », conclut Victoria Rogoff.

Ensemble de villas en bord de mer à Grimaud à 3 500 000 €