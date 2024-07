Immobilier : Wecasa lance un service de ménage adapté aux états des lieux de sortie

Nettoyer de fond en comble son logement en prévision d’un déménagement relève souvent d’une tâche stressante et chronophage. Pour soulager ses utilisateurs et rendre cette étape plus sereine, Wecasa, plateforme spécialisée dans les services à domicile, lance un nouveau service de ménage baptisé « État des Lieux ». Conçu pour répondre à une demande croissante, ce service propose un nettoyage approfondi et minutieux, parfaitement adapté aux exigences d’un état des lieux de sortie.

Une solution pour les particuliers

Les consommateurs, dont 64% ont moins de 34 ans, perçoivent ce service comme une solution pratique et fiable. Plus précisément, 57% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans, et 7% entre 18 et 25 ans. Ce service répond particulièrement bien aux besoins des jeunes diplômés et des professionnels en transition, fréquemment amenés à déménager.

Avec une durée moyenne de 3,5 heures, soit une heure de plus qu’un ménage classique pour une surface équivalente, le ménage « État des Lieux » est proposé au tarif de 32,90 €/h avant application du crédit d’impôt de 50%. Après déduction, le coût horaire revient à seulement 16,45 €/h. Cette offre a déjà conquis près de 2 000 utilisateurs, avec Paris, Lyon et Marseille en tête des villes les plus adeptes de ce service.

Les tâches incluses dans ce service, réalisé dans un appartement vide avec fourniture des produits ménagers, comprennent le lessivage des murs, le nettoyage des sols, de la cuisine (plaques électriques, four et hotte, si la cuisine en est équipée), des salles de bain, des vitres, tiroirs et placards, selon les besoins et priorités des clients.

Wecasa, une plateforme responsable pour les professionnels

Pour les professionnels partenaires, le service « État des Lieux » représente une opportunité de valoriser leur expertise et de bénéficier d’une rémunération plus attractive. 92% des professionnels de Wecasa proposent déjà ce service, qui leur assure un tarif brut de 22 €/h, comparé aux 18 €/h pour un ménage classique.

Cette augmentation de rémunération reflète la qualification et l’effort physique supplémentaires requis pour ce type de prestation. Wecasa, en tant que plateforme responsable, s’engage à valoriser le travail de ses aides ménagères tout en offrant un service de qualité supérieure à ses clients.