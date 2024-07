Immobilier : Le groupe Verspieren acquiert I2SI pour la filière de construction et du logement individuel

Le groupe Verspieren, courtier en assurances, acquiert I2SI, acteur majeur et expert en ingénierie de la gestion des risques et éditeur de logiciels, pour la filière de la construction et du logement individuel.

Cette acquisition stratégique renforce la position de Verspieren à travers son département dédié aux constructeurs de maisons individuelles et sa filiale Verspieren Technique & Prévention sur le marché des garanties financières et de l’assurance construction.

I2SI, une opportunité pour Verspieren

Spécialiste des marchés de la construction et tout particulièrement du segment de la construction de maisons individuelles, I2SI intervient pour le compte des institutionnels : garants, banquiers, assureurs ; et des professionnels de la construction afin qu’ils se protègent efficacement des risques et maîtrisent leur développement.

Par cette acquisition, Verspieren s’offre l’opportunité de devenir l’acteur de référence du secteur grâce à la convergence des activités de Verspieren Maisons Individuelles (accompagnement et assurances des CMI), de Verspieren Technique & Prévention (services de prévention, d’audit et d’ingénierie) et de I2SI (gestion des risques et outils digitaux).

Une nouvelle ère pour Verspieren

La nouvelle filiale de Verspieren est effective à compter du 18 juin 2024.

« Nous sommes ravis d’accueillir la société I2SI et sa vingtaine de collaborateurs au sein de notre belle maison familiale. L’ambition de Verspieren est de construire une palette d’offres et de services performants à destination des bâtisseurs de demain grâce aux synergies et spécialités de ces trois acteurs du marché de la construction», précise Jérôme Laumonier, Directeur Exécutif chez Verspieren, en charge des activités sectorielles, de l’immobilier et de la construction.

« Avec l’acquisition d’I2SI, Verspieren confirme sa stratégie d’investissement dans le secteur de la maison individuelle pour accompagner au mieux, maintenant et demain, les garants, les assureurs et la profession. Le rapprochement de nos expertises s’inscrit dans une vision à courts, moyens et longs termes pour sécuriser les partenaires assurantiels, améliorer la performance de tous les bâtisseurs et réussir ensemble la mutation du marché», annonce Nathalie Corrado, Directrice Verspieren Maisons Individuelles.

Répondre aux besoins des acteurs de la construction

« Le groupe Verspieren investit dans un savoir-faire reconnu au service des entrepreneurs et de ses partenaires. Bienvenue aux équipes d’I2SI qui vont nous permettre de contribuer au développement de nos offres de services pour répondre aux besoins des bâtisseurs et assureurs de demain » précise Raymond Benserade, Directeur Général Adjoint de Verspieren Technique & Prévention.

« Demain, nos trois métiers de courtage d’assurances, d’ingénierie spécialiste de la gestion des risques et d’éditeur de logiciels, se nourriront les uns et les autres de leurs savoir-faire respectifs, pour stimuler l’innovation et offrir des solutions améliorées aux bâtisseurs » ajoute Jean-Paul Dachier, Fondateur de I2SI.

L’objectif de Verspieren est de répondre aux besoins de tous les professionnels de la construction : les compagnies d’assurances, les garants, les CMI, les rénovateurs, les aménageurs/lotisseurs, les promoteurs de petites habitations collectives, les maîtres d’œuvre, les architectes, les artisans ou encore les bureaux d’études par une offre de produits et de services diversifiés.