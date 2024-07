Location Paris : « Mirage olympique sur la location des biens haut de gamme »

Rebond du marché de la location de luxe ? Omar Meniri, directeur du département location Paris chez Engel & Völkers, décrypte la situation du marché.

Location des biens haut de gamme

Le marché – finalement faussement tonique – de la location de très courte durée pour les Jeux Olympiques a laissé la place à la location de courte ou moyenne durée. Le marché de la location reprend ainsi de la vigueur, s’orientant désormais vers la location classique de biens haut de gamme.

Par exemple, nous avons récemment intégré à notre portefeuille un appartement refait à neuf sur l’avenue du Président Kennedy, de 100 m² avec vue sur la Seine et la Tour Eiffel, comprenant 3 chambres et un balcon filant, pour un loyer de 9 000€ par mois.

Une communication qui séduit la clientèle internationale

Au cours du premier semestre, nous avons intensifié notre communication sur la marque et son réseau international, ce qui a été bénéfique pour l’amélioration de notre offre de biens à louer. Désormais, nous attirons une clientèle internationale sensible à notre positionnement haut de gamme et à la qualité de notre service.

Depuis le mois de mai, ces clients nous confient souvent des biens meublés pour un service de location clé en main. Ainsi, dans 9 cas sur 10, leur bien nous est confié en exclusivité.

Parmi notre clientèle, nous comptons de nombreux propriétaires libanais, souvent multi-propriétaires et basés à Dubaï. Les biens qu’ils mettent en location sont de très bonne qualité, avec des loyers d’environ 8 000 euros par semaine.

Cette note de conjoncture a été rédigée par Omar Meniri, directeur du département location Paris ches Engel & Völkers Par MySweetImmo