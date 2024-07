Ella Intini, directrice commerciale de PraxiFinance fait le point sur le partenariat gagnant-gagnant entre les agents immobiliers et PraxiFinance.

La vente avec complément de prix est une solution proposée aux agents immobiliers par le groupe PraxiFinance qui permet à un propriétaire vendeur d’encaisser immédiatement 60% de la valeur de son bien en attendant sa vente définitive pour percevoir le complément de 40%. Ella Intini, Directrice commerciale du groupe PraxiFinance, présente ce dispositif très apprécié dans un marché sclérosé par le manque d’acheteurs.

Qu’est-ce que la vente avec complément de prix ?

Ella Intini : La vente avec complément de prix est une solution financière qui permet à un propriétaire de vendre temporairement son bien et d’encaisser 60% de sa valeur expertisée. Ainsi, il dispose d’un capital important, libre d’utilisation. Il s’agit d’un montage temporaire, pour une durée d’un ou deux ans, qui permet de prendre le temps nécessaire pour trouver l’acquéreur final au bon prix et dans de bonnes conditions. Une fois la vente définitive réalisée, le propriétaire encaisse le complément de prix de 40%.

Quel est l’intérêt des agents immobiliers de faire appel à vos services ?

E. I. : Face au blocage du marché de l’immobilier, de nombreux propriétaires se retrouvent dans l’urgence de vendre, notamment pour des contraintes financières ou des prêt-relais qui arrivent à échéance. La vente avec complément de prix est une opportunité à la fois pour le propriétaire et pour l’agent immobilier. Cette solution permet à la fois de faire face à un besoin de liquidités et de disposer d’un délai confortable pour vendre sereinement le bien. Les agents immobiliers proposent cette solution à leurs clients pour sécuriser le mandat de vente en exclusivité afin de trouver l’acquéreur final.

Combien coûte cette solution pour le client ?

E. I. : La vente avec complément de prix est réservée aux biens d’une valeur supérieure à 400 000€. Les frais liés à une vente avec complément de prix sont d’environ 10% de la valeur du bien. Cela comprend les frais de notaire, les honoraires, ainsi que l’indemnité d’occupation (que l’on peut voir comme un loyer). Il s’agit donc d’une solution bien plus avantageuse que de brader son bien de 15 à 20% de sa valeur, pour le vendre rapidement.

De combien de temps dispose le client et son agent immobilier pour trouver l’acquéreur final ?

E. I. : Le délai initial proposé est de 12 mois. Mais si le bien n’est pas vendu, on peut prolonger autant que nécessaire. La réglementation n’impose pas de limite maximum.

E. I. : Nous travaillons en bonne intelligence, puisque dans ce montage, tout le monde est gagnant : le propriétaire dispose immédiatement de 60% de la valeur de son bien et l’agent immobilier peut poursuivre sa commercialisation dans les meilleures conditions possibles. Le propriétaire peut aussi profiter des fonds pour réaliser des travaux d’amélioration et ainsi le vendre plus cher que sa valeur initiale. Évidemment, nous rémunérons l’agent immobilier comme apporteur d’affaires à hauteur de 50% de nos honoraires. Il touchera ensuite 100% de ses honoraires sur la vente finale.

E. I. : La vente avec complément de prix est réservée aux biens d’une valeur supérieure à 400 000€. S’il reste un crédit immobilier, il ne doit pas dépasser 50% de la valeur du bien. Le bien doit être situé en France métropolitaine. Depuis quelques semaines nous travaillons davantage sur des biens de 1 000 000€ et 4 000 000€. Nous étudions le besoin du propriétaire et réalisons une expertise par un expert agrée. Il nous faut moins d’une semaine pour que l’offre soit éditée.

Pourriez-vous nous donner un exemple chiffré sur un bien apporté par un agent immobilier, d’une valeur d’un million d’euros ?

E. I. : Pour un bien d’1 million d’euros, nous pouvons dégager immédiatement 600 000€ par la cession temporaire du bien à un investisseur.

Il faut en déduire les frais de notaires de 12 000€, les honoraires de 36 000€ (à se partager 50/50) et l’indemnité d’occupation pour 12 mois de 60 000€. Le propriétaire touche donc 492 000€. Lorsque l’agent immobilier aura trouvé l’acquéreur définitif, le propriétaire encaisse le complément de pris de 400 000€ et l’agent immobilier touchera ses honoraires. S’ils sont de 5%, cela représente donc 50 000€.