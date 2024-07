Nominations : L’Association Qualitel nomme deux nouveaux présidents pour ses filiales expertise et formation

Ce 1 er juillet, Jean-Frédéric Bailly et Aniça Zabeur sont respectivement devenus président de QIOS Qualitel Expertise (audit, évaluation, étude, contrôle et mesure de la performance) et présidente de QUALITEL Formation. Avec ces nominations, l’Association QUALITEL, qui œuvre pour la qualité du logement depuis 50 ans, se donne les moyens d’accompagner les orientations stratégiques souhaitées et initiées pour ses deux filiales.

Jean-Frédéric Bailly, nouveau président de QIOS Qualitel Expertise

Ingénieur de formation, spécialisé dans le bâtiment, Jean-Frédéric Bailly est diplômé de l’ESTP Paris en 2000. Il démarre sa carrière chez SOCOTEC en tant que contrôleur technique au Grand-Duché du Luxembourg, puis en Île-de-France, où il développera une compétence en gestion technique de patrimoine immobilier.

En 2006, il décide de rejoindre le côté des concepteurs, et devient chef de projet au sein d’un Bureau d’Etudes, filiale de TECHNIP, spécialisé dans la maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

En 2010, CERQUAL Qualitel Certification, lui propose d’être responsable du pôle référentiel de sa Direction Etudes et Recherche, et lui confie le développement de nouvelles offres de certification pour les gestionnaires bailleurs et les copropriétés. Il en deviendra directeur en 2016, après le lancement réussi de la nouvelle certification NF Habitat – NF Habitat HQE.

Son parcours lui a permis d’intervenir sur de nombreux sujets en lien avec la qualité des ouvrages, l’environnement et la performance économique, en métropole, à l’outre-mer et à l’international. Depuis presque 25 ans, il suit les évolutions technologiques et réglementaires de la construction durable, et agit pour préparer l’habitat aux conséquences du changement climatique.

Jean-Frédéric Bailly est aujourd’hui nommé président de QIOS Qualitel Expertise. Ses compétences lui permettront de mettre en œuvre les orientations stratégiques souhaitées pour QIOS par l’Association QUALITEL : « Ma principale mission est d’accompagner la structuration de l’entreprise comme l’entité d’expertise technique de QUALITEL, avec une diversification de missions autour du diagnostic, de l’audit, du contrôle et de la mesure. Ce nouveau positionnement est clé pour QUALITEL : QIOS Qualitel Expertise centralisera, en une seule et même équipe, les ressources nécessaires à l’accompagnement des clients aux évolutions du secteur du logement et du bâtiment, tant sur des missions opérationnelles que sur des programmes de recherche appliquée. ».

Aniça Zabeur, nouvelle présidente de QUALITEL Formation

Diplômée d’un Master Marketing et Publicité obtenu en 2004 à l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris, (ESG) Aniça Zabeur rejoint le secteur de la formation professionnelle continue en 2009, au sein d’une toute jeune structure. Elle pilote alors des projets de formations réglementaires courtes, essentiellement à destination des acteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

En 2016, elle devient directrice de site chez Next Formation, spécialisée dans les

parcours de formations longues, à destination de publics en reconversion

professionnelle dans le tertiaire et les technologies informatiques.

Femme de défi, elle rejoint QUALITEL en 2019, autour d’une mission : concevoir et développer l’offre de formation de la toute nouvelle filiale, QUALITEL Formation. « J’aime les challenges, et c’est ce qui m’a été proposé avec QUALITEL Formation : partir d’une page blanche, tout créer et développer l’activité. »

Elle est aujourd’hui nommée présidente de cette filiale : « Ces 5 dernières années chez QUALITEL Formation ont été un plaisir. La direction m’a fait toujours confiance, y compris lorsque j’ai proposé de lancer de nouvelles prestations, telles que les parcours certifiants longs, au catalogue depuis fin 2023, ou le bilan de compétences. Je poursuivrai dans cette voie, en continuant à œuvrer pour que QUALITEL Formation soit toujours à la pointe des dispositifs de montée en compétences permettant aux acteurs du logement de répondre aux défis de leur secteur ».

Dans cette optique, en cohérence avec les missions de QUALITEL et en s’appuyant sur l’ensemble des compétences qu’elle a pu développées tout au long de sa carrière, Aniça Zabeur poursuivra 3 principaux objectifs dans le cadre de ses nouvelles fonctions :

Continuer à installer durablement l’activité de formation de l’Association QUALITEL dans l’univers du logement et faire de QUALITEL Formation une référence en la matière ;

Renforcer le volet formations longues avec de nouveaux titres certifiants à venir dans les prochains mois ;

Développer des actions de formations collectives et d’autres dispositifs avec les OPCO, les branches professionnelles, et plus généralement, l’écosystème de la formation.