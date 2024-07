Crédit immobilier : Taux à venir en baisse ou en hausse, des prévisions très compliquées !

Si les taux sont en baisse en juillet et les banques désireuses de prêter, le courtier Meilleurtaux se veut prudent suite aux résultats des élections législatives et au contexte compliqué.

Les taux sont en baisse ou stables dans les barèmes bancaires de juillet. Le taux moyen se situe autour de 3,65% sur 15 ans, 3,75% sur 20 ans et 3,85% sur 25 ans. Pour l’instant, les banques maintiennent donc leur stratégie de conquête et souhaitent continuer à financer les projets immobiliers des Français, c’est donc une très bonne nouvelle !

« La situation particulière liée aux résultats des élections et à l’incertitude encore réelle à l’heure où nous délivrons cette info des taux nous enjoint à la plus grande prudence quant à nos prévisions », explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

L’impact de l’OAT

Il faut plus que jamais surveiller les OAT 10 ans qui servent de référence aux taux des crédits immobiliers aux particuliers. Pour le moment, elles ne remontent pas et ont même tendance à baisser légèrement, c’est une bonne nouvelle mais pour combien de temps ?

En effet, si les OAT venaient à remonter et atteindre 3,50%, les taux des crédits immobiliers ne pourraient que repartir également à la hausse, l’écart entre les deux courbes se resserrant à la défaveur des marges bancaires.

Prudence dans les prévisions

« Il faut donc rester vigilants sur les évolutions à venir et notamment l’appréciation plus ou moins favorable de la dette française par les investisseurs étrangers dans les prochaines semaines. Si l’appréciation reste correcte, les taux pourraient continuer de baisser à la rentrée de septembre car les banques n’ont pas encore atteint leurs objectifs commerciaux pour l’année en cours. Il serait alors sans doute possible d’atteindre environ 3,50% pour les dossiers moyens sur 20 ans (niveaux déjà atteints aujourd’hui pour les excellents dossiers), mais dans le cas contraire, nous entrerions alors dans une période de turbulence. La clé est donc entre les mains des politiques ! », conclut Maël Bernier.

Les infos à retenir

Les taux s’établissent en moyenne à 3,65% sur 15 ans, 3,75% sur 20 ans et 3,85% sur 25 ans

La prudence s’impose dans les prévisions dans le contexte incertain actuel