Location : Comment sont couverts les dommages causés sur les lieux de villégiature ?

L’été est là avec ses premiers départs en vacances ! Avec la montée des plateformes de meublés ou de gîtes, les vacanciers choisissent de plus en plus souvent une location. Mais même en étant vigilant, des incidents peuvent toujours survenir. Êtes-vous couvert si vous déclenchez un dégât des eaux ou si vous endommagez un équipement dans l’hébergement que vous louez pour vos vacances ? Le point avec Donatien Levesque, Directeur des sinistres chez Direct Assurance.

La garantie Responsabilité Civile Villégiature

Les accidents corporels et les dommages matériels ne prennent pas de vacances. Et leurs conséquences peuvent être onéreuses. C’est pourquoi avant de finaliser la réservation de votre location, vous devez examiner les garanties de l’assurance habitation de votre résidence principale. C’est elle qui vous couvrira en cas de besoin.

La plupart des assureurs propose une garantie « Responsabilité Civile Villégiature », c’est-à-dire la couverture des dommages, dans votre location de vacances, consécutifs à un incendie ou à un dégât des eaux qui pourraient survenir pendant que vous, les membres de votre famille, vos animaux domestiques ou vos employés (baby-sitter, jeune fille au pair) l’occupez.

C’est par exemple le cas si vous avez laissé la baignoire déborder et que les sols à proximité se gorgent d’eau, ou encore si le vent se lève pendant que vous activez le barbecue et que les braises enflamment le mobilier de jardin à proximité. C’est alors l’assurance du propriétaire, s’il a souscrit la garantie dommage en villégiature et l’option « Jardin », qui couvrira le mobilier endommagé.

Les assurances proposées par les plateformes de location sont-elles suffisantes ?

Si, comme beaucoup de Français, vos locataires sont passés par une plateforme de location saisonnière, prêtez attention aux garanties proposées en complément de la prestation de mise en relation.

Il s’agit la plupart du temps d’une couverture optionnelle pour les dommages corporels, si par exemple un vacancier séjournant dans votre propriété trébuche dans l’escalier, tombe et se casse une jambe.

Elles couvrent également les dommages aux biens, à l’exception de vols (espèces, bijoux précieux), et les dommages causés aux espaces extérieurs (ou parties communes) ou encore aux véhicules que vous auriez laissé pendant la période de location.

Pour que vos vacances soient sereines, interrogez votre assureur pour savoir exactement quels dommages sont couverts, ou pas, en fonction des caractéristiques du lieu.

Les 4 règles d’or d’une location en toute sécurité

Vérifiez précisément ce qui est couvert par votre contrat d’assurance habitation de votre résidence principale. Avertissez toujours votre assureur et déclarez-lui précisément les conditions de la location. Vous pourrez alors opter pour des garanties complémentaires si besoin. Demandez-lui une attestation de garantie villégiature pour rassurer le propriétaire. Demandez à effectuer un état des lieux à votre arrivée et à votre départ. C’est le meilleur moyen d’éviter des contestations ultérieures.