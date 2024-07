Sylvain Lefèvre, président fondateur de Synergiec, est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Au micro d’Ariane Artinian, l’ancien patron de La Centrale de Financement, devenu expert en rénovation énergétique, explique comment il accompagne désormais les ménages, les copropriétés, les syndics et les administrateurs de biens dans leurs projets de rénovation énergétique ou ceux de leurs administrés.

« Notre rôle est de redonner de la valeur aux biens immobiliers grâce à la rénovation énergétique« , affirme t-il. Sylvain Lefèvre évoque l’impact direct de la rénovation énergétique sur la valeur immobilière : « Il impératif de rénover pour maintenir, voire augmenter la valeur de son bien immobilier« .

Synergiec, chef d’orchestre de la rénovation énergétique

La mission de Synergiec ? « Être le facilitateur et le chef d’orchestre des projets de rénovation énergétique« , répond Sylvain Lefèvre. De l’étude des travaux à entreprendre jusqu’à la gestion des financements, Synergiec offre une vision à 360° du projet de rénovation. « Notre expertise permet notamment de naviguer efficacement dans le dédale des aides disponibles, de MaPrimeRénov’ à l’éco-PTZ en passant par toutes les aides distribuées par les collectivités locales. ». Pour les bailleurs privés, l’enjeu est de taille : rénover pour continuer à louer leurs biens.

Les clients ? Les propriétaires, les syndics et les administrateurs de biens

Synergiec intervient auprès des propriétaires mais aussi des professionnels de l’immobilier. « Nous travaillons avec les syndics et les administrateurs de biens pour encourager les bailleurs privés à rénover leurs biens et ainsi les maintenir sur le marché locatif« , explique Sylvain Lefèvre.

Et de conclure : « Les administrateurs de biens jouent un rôle crucial pour redonner de la valeur aux biens de leurs clients et les remettre sur le marché pour les louer ».

Cet épisode de Mon Podcast Immo est une mine d'informations pour tous les propriétaires et professionnels de l'immobilier. Sylvain Lefèvre y dévoile des solutions concrètes pour naviguer dans la complexité des réglementations et des aides financières.