La Bretagne, prisée pour sa qualité de vie, voit son marché immobilier se tendre, avec une chute des ventes et une forte pression sur les locations selon l’Observatoire GH Transaction et location du premier semestre.

La Bretagne qui capitalise sur sa richesse culturelle, son dynamisme économique, son accessibilité et sa qualité de vie est une région recherchée tant par les familles que les jeunes professionnels ou les étudiants. Cette forte appétence pour la région n’est pas sans conséquence sur le marché immobilier, que ce soit sur la transaction « grippée » par des prix toujours élevés ou sur la location « saturée » par une forte demande et une augmentation des loyers. Résultat : une tension forte liée à la rareté des biens disponibles. Décryptage avec l’Observatoire GH Transaction et Location sur le 1er semestre 2024.

Ralentissement des transactions

Au cours des six derniers mois, le marché immobilier ancien en Bretagne a montré des signes de ralentissement en termes de transactions. Le phénomène s’explique d’abord par un retour à la normale de la demande, après une très forte croissance post-pandémie. Ensuite, on observe un recul de la capacité d’achat des ménages, en lien avec la hausse des taux d’intérêt et des prix toujours élevés sur les zones littorales. Pourtant, dans le même temps, l’offre de biens mis sur le marché a fortement augmenté à +20,1% en 1 an sur l’ensemble de la région.

Au contraire, les plus grandes villes de la région sont impactées par un autre phénomène :

Rennes , 1ère ville de la région Bretagne, affiche une offre à +3,2% en 1 an, avec des prix/m² moyens en retrait de -0,4% , à 4 396 €/m² ,

, 1ère ville de la région Bretagne, affiche une offre à en 1 an, avec des prix/m² moyens en retrait de , à , Brest se distingue par une demande importante au 1er semestre 2024, alors que l’offre se stabilise à -0,6% en 1 an. Conséquence : la valeur des biens affiche une hausse de +4,3% sur la même période et atteint un niveau record à 2 630 €/m².

« La Bretagne, riche de sa culture, de son dynamisme économique, de son accessibilité et de sa qualité de vie, attire familles, jeunes professionnels et étudiants. Cette forte appétence pour la région se répercute sur le marché immobilier : au niveau des transactions, marquées par des prix élevés sur le littoral et au niveau des locations, impactées par une forte demande et des loyers en augmentation. Pour casser la spirale des prix élevés, il faut doper la construction et redynamiser la demande. », analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une demande soutenue sur le marché locatif

En parallèle d’un marché de la transaction moins actif qu’il y a quelques mois, le marché locatif en Bretagne est caractérisé par une demande soutenue, particulièrement dans les grandes villes qui sont des pôles d’attractivité économique offrant une qualité de vie recherchée et des zones universitaires prisées par de nombreux étudiants.

En réponse à la forte demande que l’offre disponible ne suffit pas à satisfaire avec son +0,2% en 1 an, les loyers/m² moyens ont augmenté sensiblement dans l’ensemble de la région (+4.1% en 1 an), avec des situations variables selon les villes :

Rennes affiche un loyer moyen de 16,7 €/m² , en hausse de +3,1% , quand l’offre se stabilise à -0,4% ,

, en hausse de , quand l’offre se stabilise à , Brest est à 13,0 €/m², en hausse de +5,1%, avec une forte contraction du nombre de biens mis en location sur la période (-10,2% en 1 an).

Les professionnels de l’immobilier, une aide précieuse sur un marché complexe

« L’enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier consiste donc à s’adapter aux conditions de marché et à suivre les spécificités locales. Il devient crucial d’apporter une attention encore plus forte à l’évaluation des biens et des valeurs locatives, ainsi qu’à la qualité du conseil dans son ensemble, pour sécuriser vendeurs et acheteurs dans un contexte économique, social et politique particulièrement mouvant« , conclut Stéphane Fritz.

Bonne nouvelle : 9 vendeurs sur 10 ont l’intention de confier la vente de leur bien à un intermédiaire selon la récente étude Yougov pour Guy Hoquet l’Immobilier. Autant d’occasions de confirmer la place centrale des professionnels sur le marché.

MÉTHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE GH Périmètre étudié́ : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons) publiées entre le 25/12/2022 et le 24/06/2024

Source : données Yanport retraitées (Transaction : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie … Location : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface, des annonces concernant des locations saisonnières, de courte durée, les colocations, présentant des erreurs de saisie … )

Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo

Calculs et analyses : réalisés par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER