Immobilier : SeLoger lance la visite immersive avec Apple Vision Pro

L’application disponible sur le Vision App Store, SeLoger Immersion permet aux futurs acquéreurs munis du casque Apple, de visiter de manière immersive, interactive et totalement inédite les biens des annonces immobilières compatibles de SeLoger.

Une expérience d’une rare intensité pour se projeter dans le bien

SeLoger franchit un cap décisif dans l’expérience immobilière avec le lancement de son application SeLoger Immersion.

Grâce à l’Apple Vision Pro, les acheteurs sont désormais plongés en immersion totale au cœur des biens immobiliers, avec des vues à 360 degrés de chaque pièce du sol au plafond. Ils bénéficient de visites ultra-réalistes intégrant l’intégralité des détails architecturaux et des rendus photométriques d’une grande qualité.

Un simple regard suffit pour passer naturellement d’une pièce à l’autre, l’utilisateur contrôlant l’intégralité de son parcours immersif.

Outre cette visite complète et dynamique du potentiel futur bien, SeLoger Immersion s’est dotée de toutes les fonctionnalités pour proposer la recherche immobilière la plus complète : enregistrement des favoris, exploration des quartiers avec LookAround (qui permet à l’utilisateur de visualiser des images à 360° au niveau de la rue, avec des transitions fluides pendant la navigation), des vues panoramiques, ainsi qu’une mise à disposition de l’ensemble des informations détaillées de chaque bien (prix, surface, efficacité énergétique, etc).

Plus de 6 Français sur 10 (très) intéressés par la visite virtuelle avec un casque

Pour Seloger, cette avancée technologique majeure permet de répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd’hui, 64%* des Français se déclarent intéressés, voire très intéressés, pour visiter virtuellement un bien à l’aide d’un casque. Une visite qui permet notamment de gagner du temps (63%-69% chez les moins de 35 ans) en termes de déplacement et d’organisation des visites.

Pour plus de la moitié (54%), elle permet d’éviter une déception lors de la visite physique d’un bien et d’avoir une meilleure perception de l’espace (50%). Enfin, elle rend ludique la recherche de biens pour plus de la moitié des Français (54%) quand 7 Français sur 10 (69%) s’accordent sur le fait que c’est dans l’air du temps (78% des 18-34 ans).

Une innovation au service de la vision de SeLoger

« Avec SeLoger Immersion, nous écrivons le futur de l’immobilier ! Je suis fière de nos équipes qui ont pu développer cette application en un temps record ; elle fait par ailleurs écho à notre projet d’entreprise : permettre à chacun de trouver son lieu idéal pour vivre. Chez SeLoger, nous sommes persuadés que l’innovation est un levier majeur pour relever ce challenge d’aider le plus grand nombre à trouver son bien, rapidement, en toute confiance et avec facilité. Nous sommes à l’aube de l’un des prochains tournants de l’expérience de la recherche immobilière et je suis heureuse que SeLoger propose une application de visite immersive, et ce dès le lancement d’Apple Vision Pro en France ! » explique Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale de SeLoger.