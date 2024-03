Caroline de Gantès, Directrice générale du Groupe AVIV France et directrice commerciale du pour l’ensemble du groupe AVIV en Europe livre sa vision du leadership et de la parité dans l’entreprise.

Directrice générale du Groupe AVIV France (Seloger, MeilleursAgents…), la franco américaine vient de prendre la directrion commerciale ddu groupe AVIV pour l’ensemble de l’Europe. À l’occasion de la journée de la Femme, elle livre sa vision du leadership et de la parité dans l’entreprise. Interview.

MySweetImmo : En tant que Directrice Générale, quels sont, selon vous, les leviers pour favoriser la parité dans les entreprises ?

Caroline Evans de Gantès : Pour booster la parité dans une entreprise, il est essentiel de mettre en place des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances et à éliminer les biais de genre.

Cela peut inclure des initiatives telles que des programmes de mentorat et de parrainage pour les femmes, des politiques de recrutement et de promotion transparentes bien sûr, ainsi que des formations sur la sensibilisation aux biais inconscients pour tous les collaborateurs. C’est en tout cas le chemin que nous avons pris pour SeLoger chez AVIV.

MySweetImmo : Quel est votre regard sur la parité dans l’immobilier ? En quoi est-ce un sujet ?

Caroline Evans de Gantès : La parité dans l’immobilier est un sujet crucial qui nécessite une attention particulière. Les femmes sont souvent sous-représentées dans ce domaine, surtout au niveau des postes de direction. Cette sous-représentation entrave non seulement la diversité et l’inclusion, mais elle limite également les perspectives et les opportunités pour les femmes talentueuses qui pourraient contribuer de manière significative à l’industrie.

Aujourd’hui nous veillons à ce que nos équipes soient le reflet de notre société dans toute sa diversité. Diversité de genres notamment que nous retrouvons à la fois chez nos clients, professionnels de l’immobilier, mais chez tous les porteurs de projets immobiliers en France et en Europe.

MySweetImmo : Quel est votre type de management ? Existe-t-il un management ou leadership au féminin ? Avez-vous un management féminin ?

Caroline Evans de Gantès : Mon type de management se caractérise par une approche inclusive et collaborative, mettant en avant les compétences et les talents individuels indépendamment du genre. Je crois fermement qu’il n’y a pas de style de management spécifiquement masculin ou féminin, mais plutôt des qualités de leadership qui transcendent le genre.

Chez AVIV, nous encourageons la diversité dans nos équipes de direction et nous valorisons les perspectives variées apportées par un leadership diversifié. Mon comité de direction en France est par exemple à majorité féminin.

Caroline Evans de Gantès : Au-delà des politiques RH et des actions de formations, je crois à la force du mentorat. Mon parcours en est un parfait exemple. C’est aussi en m’entourant au mieux que j’ai réussi à m’imposer dans des milieux masculins et à faire mes preuves.

Chez AVIV, nous nous efforçons d’atteindre un équilibre, mais je suis consciente que cet objectif nécessite des efforts constants. C’est pourquoi j’ai joué un rôle actif dans la création du « Gender Balance Network », que je co-parraine avec notre CTO, Brent McLean, afin de continuer à sensibiliser nos équipes au quotidien.

MySweetImmo : Votre double culture est-elle un atout pour évoluer dans un monde d’homme ?

Caroline Evans de Gantès : Ma double culture franco-américaine est certainement un atout dans ce monde professionnel souvent dominé par les hommes. Elle m’a permis de développer une perspective unique, d’être sensible aux différentes cultures et de comprendre l’importance de la diversité dans la prise de décision et dans la résolution de problèmes. Cette ouverture d’esprit et cette capacité à naviguer entre différentes cultures sont des compétences précieuses qui contribuent à mon parcours professionnel.

MySweetImmo : Des tips pour aider les femmes à se faire une place et prendre des responsabilités dans l’immobilier ?

Caroline Evans de Gantès : Pour les femmes qui souhaitent se faire une place et prendre des responsabilités dans l’immobilier, je recommande de se concentrer sur le développement de leurs compétences professionnelles, de rechercher des mentors et des modèles féminins inspirants, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives et de faire entendre leur voix, et de s’engager activement dans des réseaux professionnels pour établir des contacts et des chances d’évolution.

Enfin, il est important de rester confiantes en leurs capacités et de ne pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à elles.