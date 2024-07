Immobilier Chamonix : Les grands chalets deviennent des biens rares et très recherchés

Oonagh Mackenzie, directrice de Barnes Chamonix, fait le point sur la situation du marché immobilier haut de gamme à Chamonix.

Le PLU de Chamonix étant en cours de révision, il n’est plus possible de construire des chalets de plus 200 m², ce qui rend très intéressant les grands chalets existants, rénovés ou non, qui deviennent par conséquent des biens uniques, pour lesquels la demande est en hausse.

De manière générale, la demande est forte pour tous les biens de qualité, aussi bien les chalets que les appartements.

D’autant que nous récupérons des clients acheteurs qui trouvent la Suisse trop chère et des vendeurs qui se séparent de leurs biens situés dans des stations de moyenne altitude menacées par le manque de neige.

Ce point conjoncture a été rédigé par Oonagh Mackenzie, directrice de Barnes Chamonix.