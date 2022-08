Immobilier Montpellier : Le marché se complique pour les biens dont le prix dépasse le million

Temps de lecture estimé : 4 min

Prix de vente moyen en Languedoc et à Montpellier : 1 897 421€

Durant le premier semestre 2022, le prix moyen des biens vendus dans le Languedoc et à Montpellier était de 944 250 €, avec une moyenne de 840 000 € pour les biens situés en ville et de 1 048 500 € pour les biens ruraux. Le prix moyen des biens actuellement en vente par le Groupe immobilier Mercure en Languedoc et à Montpellier se situe quant à lui à 1 897 421€.

« L’effet COVID-19 et la généralisation du télétravail ont dopé la demande sur les biens inférieurs à 1,2 million d’Euro« , observe le Groupe Mercure dans sa note de conjoncture.

Pas de problème d’attractivité pour les biens inférieurs à 1 million

La clientèle est généralement constituée de couples de cadres supérieurs, âgés d’une cinquantaine d’année. Les acquéreurs apprécient le niveau des prix accessibles, plus bas qu’en PACA, l’authenticité des biens authentiques, et la desserte en TGV qui met Montpellier à moins de 3h de Paris.

Même si la région manque de biens en vente, et ce, depuis la fin 2021, « le marché revient en faveur des acquéreurs« , poursuit le groupe immobilier Mercure. Et de conclure : « Il n’y a pas de problème d’attractivité pour les biens inférieurs à 1 million d’euros, mais c’est plus compliqué pour ceux qui dépassent le million d’euros« .

2 biens à vendre ou vendus à Montpellier

Superbe château dont l’origine remonte au XIIIème a été remanié au fil des siècles, notamment au XVIIIème : à vendre 1 695 000 €

La configuration du château offre cinq appartements indépendants qui peuvent assurer un revenu important sans aucune nuisance.

Il s’agit d’un château inscrit en totalité ISMH, appartenant depuis des générations à la même famille qui a eu à cœur de le restaurer tout en respectant son charme et son authenticité. Édifié entre cour d’honneur et jardin, il se présente sous la forme d’un corps de logis central flanqué de deux tours rondes à l’arrière, et de deux ailes fermant la cour d’honneur sur deux côtés. Le ravissant jardin aux arbres centenaires entièrement clos de murs et sans aucun vis-à-vis accueille la chapelle familiale et un très agréable espace piscine parfaitement intégré.

Rénovée avec goût et entretenue avec passion, cette superbe propriété a fière allure et une rare élégance. Ce bien ultra raffiné présente de magnifiques éléments de décoration intérieure d’époque préservés dont des sols (pierre, tomettes-terres cuite anciennes, parefeuilles…), un exceptionnel carrelage à motifs géométriques du XVIIIe en terre cuite émaillé d’Anduze, des cheminées, des boiseries, des moulures, des panneaux peints, une ferronnerie d’exception dont la rampe d’escalier, des plafonds à la française, des blasons et armoiries, et enfin une superbe fontaine.

Propriété entre Avignon et Uzès, à deux pas du joli village de Laudun

Cette superbe propriété rénovée et parfaitement entretenue se trouve idéalement située entre Avignon et Uzès, à deux pas du joli village de Laudun, typique de cette partie du Gard provençal. Elle bénéficie d’un cadre exceptionnel qui la préserve de toute nuisance.

Le très beau parc boisé et paysagé en restanques, les murs en pierre et un magnifique espace piscine (14mx6m) -pool house (environ 40m² avec cheminée) – sanitaires avec salle d’eau et toilettes (environ 10m²) en font un lieu de résidence ou de villégiature hors normes privilégié.

Elle se compose de plusieurs habitations pour une surface habitable totale d’environ 340 m² (pool house non compris) : une maison principale, une maison annexe et un studio. La maison principale, exceptionnellement lumineuse et ouverte sur quatre côtés, comprend environ 220m² répartis sur deux niveaux.