VINCI Immobilier, Sofimat et Immobilière Atlantic Aménagement ont inauguré le programme Calypso à La Rochelle. Un projet au sein d’un quartier intergénérationnel et inclusif.

Situé au cœur du quartier historique de La Rochelle, le projet mixte Calypso comprend 327 logements répartis en 5 îlots, dont 175 en accession libre, 114 logements réalisés par l’ESH Immobilière Atlantic Aménagement ainsi que 38 maisons individuelles. L’ensemble est animé par 3 280 m² de commerces.

Un projet architectural harmonieux

Le projet architectural, conçu par un consortium d’architectes du cabinet ABP et de l’atelier d’architecture Micasasucasa, se distingue par ses façades animées, agrémentées de balcons et terrasses en retrait, offrant aux logements des espaces extérieurs de qualité et contribuant à leur luminosité.

Leur tonalité, allant du blanc au gris clair, s’inspire de l’esthétique de la « ville blanche » qui prédomine dans l’aménagement du quartier. Le projet a été conçu en harmonie avec le tissu urbain existant, s’intégrant pleinement dans le quartier de Beauregard.

Comme un dialogue avec les constructions environnantes, les hauteurs des bâtiments varient d’un à quatre niveaux, et la plupart d’entre eux sont dotés de toitures à deux pans, rappelant l’image des maisons résidentielles du secteur.

En amont et durant toute la phase chantier, une démarche de concertation a été menée à l’initiative de VINCI Immobilier et de la Ville et des services de l’Agglomération de La Rochelle, avec les riverains, les associations et les usagers du quartier.

Ces échanges ont permis de créer des espaces et des services favorisant le vivre-ensemble, tels que des bornes pour vélos électriques, des voitures en autopartage, des boîtes aux lettres connectées, des lieux de vie partagés (jardins, cœur d’îlot, cheminements piétons et placette) ainsi qu’une salle commune ouverte aux associations du quartier.

Biodiversité et préservation

La préservation de la biodiversité est au cœur du projet Calypso. Pendant toute la durée du chantier, des ruches de biosurveillance ont été installées pour évaluer l’impact environnemental des travaux. Des nichoirs pour les chauves-souris et les oiseaux ainsi que des hôtels à insectes ont été aménagés en cœur d’îlot. Des potagers partagés et des arbres fruitiers agrémentent les jardins de la résidence.

Dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » signée en 2015 par VINCI Immobilier sous l’égide du ministère de la Culture, l’artiste Anne Cutzach a imaginé plusieurs sculptures monumentales, en métal et en bronze, représentant des personnages mythologiques, installées en cœur d’îlot.

Lauréat des Pyramides d’Argent de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) en 2020 dans la catégorie « conduite responsable des opérations », le programme Calypso s’inscrit dans le vaste projet d’aménagement de Beauregard, mené par la ville de La Rochelle.