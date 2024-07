La Villa La Rivolte, maison de maître Belle Époque et ancienne demeure de l’illustre écrivain Ivan Bounine, premier Russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933, est à vendre à Grasse 3,4 millions d’euros.

Située à quelques pas du centre historique de Grasse, la Villa La Rivolte, ancienne demeure de l’écrivain Ivan Bounine, lauréat du prix Nobel de littérature, est une propriété unique de style Belle Époque du XIXe siècle. Construite en 1893, elle compte 14 pièces et totalise 337 m² de surface habitable. Cette luxueuse maison de maître est proposée à la vente par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty 3,4 millions d’euros.

Charmé par l’altitude, l’air parfumé et la vieille ville animée, Bounine découvre à Grasse un havre de paix propice à la création littéraire. Il y écrit « La Vie d’Arséniev » et apprend la nouvelle de son prix Nobel alors qu’il est au cinéma.

Grasse, source d’inspiration pour l’écrivain russe Ivan Bounine

Ivan Bounine, premier Russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933, est né en 1870 à Voronej, d’une famille noble et pauvre. Profondément marqué par la nature de son enfance, il se distingue rapidement par ses talents de poète et de traducteur, recevant le prix Pouchkine en 1901. Partageant des affinités esthétiques avec des grands noms tels que Tchekhov et Tolstoï, Bounine se forge une réputation de prosateur distingué. Opposé à la révolution, il trouve refuge d’abord à Paris en 1920, puis à Grasse en 1923.

Il s’établit d’abord à la villa « Mont-Fleuri », rebaptisée plus tard « La Rivolte », puis à la villa « Belvédère ». En 1939, il choisit la villa « Jeannette », mise à sa disposition par un couple d’Anglais, les Poole, malgré sa proximité avec la kommandantur. Cela ne l’empêche pas d’abriter des Juifs pendant la guerre.

À lire aussi Immobilier Avignon : Appartement à vendre dans un hôtel particulier classé aux Monuments Historiques

La Rivolte, une vue panoramique sur la mer

Bénéficiant d’une situation privilégiée et dominante, La Rivolte offre une vue panoramique époustouflante sur la mer, ajoutant une touche de magie à ce lieu d’exception. Une vaste terrasse permet de profiter de cette vue spectaculaire, avec des tables et chaises pour des cocktails et des dîners en plein air.

« Assis dans un fauteuil en osier délabré, je regardais la lumière brumeuse s’élever des montagnes par-delà Nice… Quelle région paradisiaque… et depuis combien d’années je peux la voir, la sentir. Oui je vis au Paradis. Je ne peux pas m’habituer à de telles journées, à de tels panoramas », Yvan Bounine.

Un espace de vie somptueux et raffiné

La Villa La Rivolte dispose de huit chambres spacieuses de style provençal, chacune avec sa propre salle de bain. Les deux salons, baignés de lumière naturelle, invitent à la détente et aux moments de convivialité. La grande cuisine/salle à manger avec une cheminée ouverte est idéale pour les gourmets.

Un jardin luxuriant planté d’espèces végétales rares

La Villa La Rivolte abrite également d’un jardin luxuriant, véritable écrin de verdure, planté d’arbres tels que des agaves mexicaines, un énorme cèdre du Liban, des palmiers, des pins, des figuiers, des cyprès, des mimosas, des lauriers-roses, des rosiers et 60 oliviers centenaires. Un terrain de pétanque et une grande piscine de 12,5 mètres complète ce bien somptueux.